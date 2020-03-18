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226台人受困摩洛哥、秘魯！恐困15天　外交部研議：派自費專機接回

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記者趙蔡州／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）全球大流行，歐洲、非洲與美洲多國相繼宣布「鎖國」，導致有許多台灣旅客受困當地，根據台北市旅行商業同業公會統計，摩洛哥有7團共104人、秘魯有122人等待返國，外交部正在全力協助尋找返台航班，未來不排除以派自費專機的方式接回。

為防堵新冠肺炎擴散，摩洛哥政府15日突然宣布，全面暫停國際線的運輸，導致當地陸海空交通全面停擺，許多台灣人旅行團原訂的機位遭取消，除了少數12人成功訂妥21日返台航班外，至少還有7個旅行團共104人滯留，預計18日、19日會陸續抵達摩洛哥卡薩布蘭加，尋找有空位的國際航班離境。

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,美國,洛杉磯國際機場,口罩,旅客。（圖／路透）

▲歐洲、非洲與美洲多國相繼宣布「鎖國」。（圖／路透社）

外交部表示，為協助滯留摩洛哥的我國旅行團早日返國，17日與台北市旅行商業同業公會進行會議，討論業者協助旅客返台的各種可能性，同時會同交通部觀光局、民航局等相關單位，協助國內旅行業者聯繫與摩洛哥有航點的外籍民航公司，研議以自費方式派商業專機到摩洛哥接我國旅客等可能性。

拉丁美洲（南美洲）與加勒比海周邊國家的情況也不樂觀，秘魯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多、巴拉圭、哥倫比亞與牙買加等多國相繼宣布鎖國，委內瑞拉、阿根廷、智利等國則宣布進入緊急狀態，造成許多台灣旅行團在相關國家的行程受阻。

▲▼外交部記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲外交部拉丁美洲及加勒比海司司長俞大㵢。（圖／記者黃國霖攝）

外交部拉丁美洲及加勒比海司司長俞大㵢17日表示，受困於秘魯的台灣旅客目前統計共有122人、包含14個旅行團，駐秘魯代表處已經與國人取得聯繫，正在透過駐處為國人尋找返台航班，礙於秘魯進入戒嚴狀態15天，暫停水陸空國際旅客的運輸，所以國人只能暫時停留當地，等候15天禁令解除。

俞大㵢表示，拉美地區除了秘魯外，智利先前傳出有一艘郵輪卡關，導致我國旅客無法離開，所幸該郵輪已順利出發，正在駛回美國的路上，阿根廷也有一個旅行團共8人受阻，一樣碰到阿根廷實施邊境管制，管制解除前暫時都無法離境，代表處目前與8人均有保持聯繫，未來會盡量給予必要支援。

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