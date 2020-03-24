北市103家老人安養機構「暫停探訪」　以「視訊探視」為原則

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19），北市府社會局宣布，24日起住宿型老人安養護機構暫停探訪，以「視訊探視」為原則，由機構提供設備及網路等必要協助，而日間照顧及居家服務的服務對象，若同住家屬正在居家隔離或居家檢疫，亦將暫停服務。

北市副市長黃珊珊說，長照機構增加嚴格管理，就相關人員暫停跨機構支援，因為上次護理師去好幾個機構，造成好幾個機構緊張，一般醫事人員、營養師兩週內暫停支援不同機構，管控人員狀況。

社會局指出，台北市現有老人安養護機構（含老人住宅）有103家，提供5219名長者住宿式照顧服務，為兼顧倫理及防疫，將全面以「視訊探視」為原則，由機構提供設備及網路等必要協助，如有特殊理由須當面探視，應事先預約且在機構評估之通風良好區域進行探視，如戶外、空曠區域或非照顧區等。

社會局說，為避免近距離接觸及有限度探視原則，每名家屬每周至多1次，探視時間限制30分鐘內，且避免餵食，探視者應配合機構訪客出入管理及隔離措施。



針對台北市30家日間照顧中心、6家家庭托顧，社會局表示，服務對象為長照需求的長者或身心障礙者，居家服務雖為到宅服務，但居服員需往返不同案家，皆有發生感染風險，因此，若受服務之長者或身障者同住家屬正進行居家隔離或居家檢疫，將停止服務至檢疫期屆滿，有特殊需求，社會局將協調其他服務資源。