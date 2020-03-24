獨／確診謠言害慘高雄診所　家長聯手霸凌護師子強逼請假14天！檢座撂話：辦到底　

▲高雄市五甲上文診所遭到「網路流言」，被迫停業14天 。（圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三位民眾參加土耳其旅遊團回到台灣之後確診，不過在確診之後，網路瘋傳這3位確診民眾的活動史，其中還包含一家五甲的診所，雖然高雄市衛生局有出面證實為假消息，可是網友的行徑讓這家診所「被迫」暫停營業14天之外，就連診所護理師的兒子在幼稚園遭到霸凌，現在檢警主動追查這起案件，但是據了解這名護理師為了保護兒子，筆錄過程當中相當低調之外，甚至還表示不追究。

這起案件在高雄市衛生局搜集相關資料之後，已經將案件送到了高雄市刑大偵辦，據了解警方目前針對確診民眾前往五甲診所的不實消息，追查情況已經有了初步結果，找到了轉發訊息的民眾，現在先請他們撤除轉發的這則留言之外，也將涉案民眾函送給地檢署來追究刑責。

▲高雄市五甲上文診所遭到「網路流言」，被迫停業14天 。（圖／記者洪正達攝）

但是警方也坦言追查五甲診所這則網路留言，截至目前為止都只找到「轉發」，所以源頭還不知道，23日與高雄地檢署以及橋頭地檢署的防疫會議當中，檢察官相當重視這件事情，也請調查局介入來持續追查「源頭」。高雄地檢署襄閱檢察官曾靖雅說：「繼續查訪，繼續相關動作！目前請警方主動進行相關人事查訪跟事實的釐清」。

另外針對診所的護理師小孩遭到霸凌，甚至被同學家長逼迫「自動」居家隔離14天，目前鳳山分局已經介入偵辦，而且在23日的時候，這名護理師也到了警局來製作筆錄，但是相當低調！曾靖雅說：「護理師的態度是低調的，當然收到筆錄之後，檢察官會來判斷是否有涉及刑責的部分，但是若是以之前報載比較偏向說，會去釐清是否有公然污辱的內容，也要看護理師是否提告，畢竟這是告訴乃論的部分」。

▲高雄市五甲上文診所遭到「網路流言」，檢方請調查局介入追查源頭 。（圖／記者洪正達攝）