科技防疫！雲林斗南超前部署　全台首創智慧離家警報器上線

▲雲林縣斗南鎮公所使用居家檢疫科技3.0，彌補手機GPS不足。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／雲林報導

面對返國者全面實施居家檢疫，雲林縣斗南鎮公所防疫出奇招，使用居家檢疫科技3.0，彌補手機GPS不足，確保社區民眾安全，24日由經濟部工業局代表、雲林縣議員蔡東富、斗南鎮鎮長沈暉勛、智慧時尚股份有限公司創辦人張育銓與策展人黃耀寬，共同宣示「我配戴、你安心、斗南安心」，正式進入居家檢疫科技3.0時代。

▲工業局代表施惠獻（前排左二起）、智慧時尚創辦人張育銓、縣議員蔡東富、斗南鎮長沈暉勛。

為迎接7萬餘名返國國人，負責居家檢疫業務的各鄉鎮市長、村里長、村里幹事無不焦頭爛額，雖各縣市針對違規離家案例均祭出10-100萬元重罰，仍不少人以身試法，讓村里長及幹事及警方等人員忙於防堵。

▲▼縣議員蔡東富和斗南鎮鎮長沈暉勛；智慧離家警報器（盒內白色圓形）與闔家守護環。

智慧時尚公司將經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」中原用於年長者與兒童的定位，延伸與斗南鎮公所共同發展「智慧離家警報器」。協助地方政府監控居家檢疫，避免村里長因GPS飄移誤報白跑一趟，且可擴增為可偵測受檢人在大樓內之上下移動。



由雲林縣議員蔡東富穿針引線促成，斗南成為全國率先辦理的鄉鎮；他說，目前全台居家檢疫者仍有上萬例，面對歸國潮，手機監控，常發生定位飄移100-200公尺，人在家卻顯示外出，讓村里長直呼「狼又來了」，且大樓難以稽核是否到頂樓抽菸，或手機由家屬代接等問題，配以「智慧離家警報器」，就可彌補GPS不足。

斗南鎮長沈暉勛說，全民對抗的是病毒不是人，但手機監控的不足，讓鄰居晚上變身夜間監視器，防範居家檢疫者半夜偷跑，鎮公所以「手機監控＋智慧離家警報器」雙軌制，除請社區民眾與遊客安心，更不影響受檢疫者領取每天1000元的權益；加上該方案採取鼓勵制，願意展現「我配戴、你放心」決心的檢疫者只要配戴14天，即可獲得衛生紙與咖啡等小禮物。



張育銓說，離家警報器安裝的流程與現行手機監控一樣，村里幹事在居家門口將設備交給檢疫者，檢疫者只要將感測器在家中插電，並佩戴具備Beacon感測技術的智慧科技「闔家守護環」，只要超過居家範圍就會透過Line發出警報給里長，且整套設備安裝只要5-10分鐘，即可完成居家的電子圍籬，無論是大樓、透天、農舍，都不會發生像GPS水平飄移，或者當事人在大樓上下移動無法被偵測的問題。

黃耀寬指出，疫情重災區的亞洲已有一個國家、中東一個國家向智慧時尚購買50套，均將在當地國完成實測，預計4月份，將在這些國家陸續上線，未來訂購數量可望持續增加，對於台灣本土新創技術打亞洲盃甚至是世界盃，深具信心。

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