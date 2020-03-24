蓬佩奧又講「武漢病毒」　耿爽：甩鍋別國「無助美國戰勝疫情」

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）23日再度於推特上以「武漢病毒」稱呼新冠病毒，引起陸方不滿。大陸外交部發言人耿爽表示，採用混淆視聽、甩鍋別國的伎倆，使用「中國病毒、武漢病毒」的說法無助於美國戰勝疫情挑戰。

耿爽指出，近日，美國國內不少有良知的有識之士也都公開發聲，對個別人使用「中國病毒」的說法表示反對，認為這是赤裸裸地宣揚種族主義和排外心理，「他們認為，將病毒稱作『中國病毒』將使民眾處於種族主義和暴力的危險之中，新冠病毒使所有人都受到了影響，需要攜手應對，而不是仇外式地散佈恐懼。」

▼ 美國國務卿蓬佩奧。（圖／達志影像／美聯社）



耿爽提到，近一時期，中美之間有一些關於病毒源頭的爭論，挑起這場爭論的恰恰是美方，首先稱病毒起源於中國，首先使用「中國病毒、武漢病毒」說法的也是美方。

耿爽還說，根據媒體報導，早在3月6日，蓬佩奧就公開對外使用「武漢病毒」的提法，此後美方一些政客和高官持續不斷地藉此來污名化中國，引起中國人民的極大義憤和強烈反對，「白紙黑字言猶在耳，美方是抵賴不了的。」

耿爽強調，希望美方個別人認真傾聽國際上和美國國內的理性聲音，停止繼續發表對中國進行污名化的錯誤言論，「希望他們能夠明白，採用混淆視聽、甩鍋別國的伎倆，使用『中國病毒、武漢病毒』的說法無助於美國戰勝疫情挑戰，無助於抗疫國際合作，美方的當務之急是集中精力做好自己的事，與中方和國際社會一道，為抗擊疫情國際合作做有益的事。」