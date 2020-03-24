大學生返台居家檢疫開轟趴　衛生局曝囂張下場...同棟住戶傻眼！

▲高雄男隔離趴走遭國道警攔下，衛生局簡任技正潘炤穎出面說明 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市一棟大樓管委會向《ETtoday新聞雲》爆料，表示同棟有一名剛從美國回到台灣的王姓大學生正在進行居家檢疫，但沒想到卻找來朋友開轟趴，還好被管委會擋了下來，不過消息一傳出，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎開罵：「囂張」，但也坦言因為並非是「確診」案例，所以無法可罰。

潘炤穎面對記者詢問這件事的時候，第一時間就表示這位王姓留學生這樣行為並沒有違反居家檢疫規定，但是「由於行徑過於囂張，號召他以前在台灣的同學來到他居家檢疫的範圍之內開趴踢，這件事情經過我們的了解，事實上，管委會這邊也有提出必要的勸阻跟警告過程」。

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▲王姓留學生在居家檢疫期間號召同學來家裡開趴，衛生局潘炤穎表示無法可罰 。（圖／記者吳奕靖攝）

潘炤穎也強調在法的部分，訂定的絕對是一個下限，「是一個最低程度的安全範圍，在人民的部分也必須要有共識以及要盡的義務，比如我們就知道高雄市有許多的大樓，目前管委會有要求所有住戶，不管用任何形式，包含像是外送食物，或是一些快遞都只能在門口，由住戶親自簽收，這就是一個很好的管制措施」。換言之潘炤穎也在提醒王姓留學生所住的這棟大樓管委會，是可以「自行訂定」相關規定來保障住戶安全。

而另外關於這名王姓留學生的同學們，潘炤穎也點出了重要關鍵，參與趴踢的同學也缺乏防疫的感控風險概念：「如果在這樣的接觸過程當中，不幸有確診，相關接觸的個案全部都要列為接觸者，這樣也是我們必須要提高警覺」。潘炤穎呼籲全民在這個時間點，不要輕易跟居家檢疫、居家隔離的個案在管制期間的接觸。

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎強調法律只是最低程度的安全範圍 。（圖／記者吳奕靖攝）

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