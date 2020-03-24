網瘋傳「台東鳳梨滯銷」假消息　陳吉仲大怒：絕不姑息！

▲ 網瘋傳台東鳳梨滯銷，陳吉仲大怒：絕不姑息！ （圖／擷取陳吉仲臉書）

記者楊鈞典／台東報導

網路上近期流傳一則假消息，內容寫因新冠肺炎「鳳梨滯銷」、「跪求國人一起救救我們」，農委會主委陳吉仲對此表示，這是百分之百的假消息，詐騙！他已經指示有關單位依處理農產詐騙案採取行動。這篇貼文寫道「今年鳳梨都不能出口全部滯銷，血本無歸，跪求國人一起救救我們，給我們一條出路」等，但台東鳳梨產季根本還沒到，實屬謠言。

陳吉仲生氣的在臉書貼文表示，該網頁的老農照片是盜用中國大陸1位攝影師所攝，且被廣泛濫用在各種商品的不實宣傳，包括農產品、硯台、宣紙等等，已經嚴重侵犯到台灣的農民！他非常生氣，已經立即指示有關單位，依處理農產詐騙案的程序採取行動。

台東縣政府農業處長許家豪表示，農委會昨23日就已注意到這問題，通知台東縣政府幫忙調查，目前台東警方已經立案偵辦，更何況台東鳳梨產季是在5月，現在都還沒開始採收，何來滯銷之言，一看就知道是假消息。

台東縣鹿野鄉龍田村「阿榮自農園」張姓負責人指出，貼文裡面有許多農民製作鳳梨乾的影片和相片，一看就知道是他們農園在製作鳳梨乾的畫面，但這些影片並未經過同意使用，且有誤導消費者之嫌。

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