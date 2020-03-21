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不捨家人幫還債　女上網借錢竟遭詐團騙帳戶成幫兇險定罪

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▲▼▲▼塑膠貨幣、信用卡、提款卡（圖／資料照）

女子上網要借錢，卻遭詐團騙走銀行存摺提款卡成人頭帳戶。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

上網借錢還是要當心！陳姓女不捨家人幫她還債，上「易借網」網站留下借錢訊息，想「借新還舊」，卻遭詐騙集團騙走2銀行帳戶，成人頭帳戶，導致其他人受騙匯款。陳女一審遭依詐欺罪判4月，台中高分院認為，陳女受騙可能性仍在，檢方也拿不出其他證據證明，改判她無罪，全案定讞。

判決書指出，陳姓女子2018年欠下大筆債務，家人雖幫她還了大部分，但仍有部分未還。她因缺錢急用，上網到「易借網」網站登入會員資料，並留言稱要借錢。不久就有一名林姓男子與她聯繫，詢問她要借的金額、工作、勞健保等相關資訊，要求她提供2個銀行帳戶存摺、提款卡及密碼，分別作為匯入及償還借款所用。

陳女才於同年11月26日，到超商以店對店方式，將帳戶資料一併寄出。豈知，2位民眾因此遭詐騙10多萬元，錢都匯入陳女戶頭。警方不久後就找上門，告知她涉嫌幫助詐欺，警詢後送辦，並遭台中地檢署起訴。台中地院認定陳女有幫助詐欺犯意，依詐欺罪判她4月徒刑，可易科罰金。陳女不服，上訴台中高分院。

陳女提出登錄易借網會員資料畫面，及林姓男子用來跟她聯繫的LINE大頭貼等資訊，但與林男間的LINE對話紀錄，因為更換手機，資料全都消失，無法提供。

合議庭認為，檢警因積極查緝利用人頭帳戶詐欺取財案件，詐騙集團要透過購買人頭帳戶已不容易。因此改用詐騙方式來取得人頭戶，並趁帳戶使用者未發覺前，當人頭戶進行短暫詐欺，時有所聞。也因此，不能憑著當事人學識、工作或社會經驗就有辦法清楚知道。

另外，詐欺集團詐騙手法推陳出新，一般民眾誤信其說詞遭詐騙情況也是不少。如果是平時行事慎思熟慮、具豐富社會經歷之人，或許可輕易識破。但仍無法排除有人因一時疏忽、輕率而誤信辦理借款需提供帳戶資料而交付帳戶之情。

陳女因不捨家人幫忙還債，才想以借新還舊方式解決剩餘債務，在缺錢急需借貸情形下，難免降低警覺性，一時思慮不周就被騙，提供帳戶存摺、金融卡及密碼，尚屬可能。檢察官又無法提出其他陳女涉犯幫助詐欺的實質證據，最後改判她無罪。

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