大家不要搶！足夠1年需求量　陳吉仲訪視八德農會公糧倉

▲陳吉仲訪視桃園八德農會公糧倉庫。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

新冠肺炎境外移入個案增加，引發民眾恐慌，近日出現搶購米糧、衛生紙等民生物資。農委會主委陳吉仲21日由桃園市長鄭文燦等人陪同，訪視桃園市八德區農會公糧倉庫指出，目前公糧食米庫存數量90萬公噸，加上民間業者庫存及一期稻作採收後的新米產量，足夠供應國人未來1年的需求量，臺灣米糧蔬果品供應無虞，請民眾安心。

陳吉仲也表示，未來6個月，農委會預計可充分供應包括：水果約155萬公噸、蔬菜約144公噸、雞肉約36萬公噸、豬肉約44萬公噸、水產品約50萬公噸、雞蛋每日超過2,000萬顆、肥料約75萬公噸等品質好且價格穩定的農畜產品，鼓勵國人多加採購。

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▲▼陳吉仲訪視桃園八德農會公糧倉庫，強調台灣米糧蔬果品供應無虞。（圖／市府提供）

若因疫情擴大，造成民生必需品搶購潮，農委會也會扮演穩定社會功能，啟用擴大糧食援助計畫，提供偏遠鄉村學校充足的米糧。因應未來疫情影響貨品貿易進出口，農委會已盤點好每日所需物資，並積極與各地漁會、產業公會密切合作，穩定糧食市場，請國人安心採購台灣農產品。

鄭文燦表示，桃園每年稻作種植面積約1萬6,500公頃，產量約8萬3,000多公噸，其中八德稻作面積約835公頃，八德區農會設置公糧倉庫，配合中央農糧政策收購稻穀公糧，以穩定糧價供需。目前八德倉庫存放約4,000噸公糧，並以低溫倉庫儲存，確保糧食品質及安全，產量及存量皆無虞，可因應政府緊急需求，釋出供應給北桃園，請市民安心。

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