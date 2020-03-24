高雄鳳梨3月進產期慘遇疫情　農業局擬產銷措施多管齊下紓壓力



▲高雄鳳梨三月進入產期 。（圖／高雄市農業局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

氣候轉南風，鳳梨轉黃澄，高雄的鳳梨開始進入產期，預估今年產量將達5.6萬公噸，由於中國大陸是台灣鳳梨最主要的外銷市場，近期受到新冠肺炎疫情影響，物流受阻加上民生消費意願降低，直接影響台灣果品外銷情形。近日大陸疫情趨緩，各地陸續復工，正逢高雄鳳梨產期，市府農業局除加強銷陸之外，也研擬具體的產銷方案，多管齊下紓解盛產壓力。

▲高雄鳳梨三月入產期，預估三月底可出口破800噸。（圖／高雄市農業局提供）

高雄鳳梨種植面積達1500公頃以上，產量約5.6萬公噸，主要產區集中在大樹、大寮及內門，產季從三月下旬一直持續到六月。108年高雄鳳梨外銷量達6140公噸，其中外銷中國大陸達6071公噸，佔外銷量的9成8以上，高雄鳳梨於三月份下旬進入產期，三月份高雄鳳梨出口至今已達730公噸，預估三月底可突破800公噸。

▲高雄鳳梨三月入產期，預估三月底可出口破800噸。（圖／高雄市農業局提供）

受到疫情影響，農業局吳芳銘局長表示，目前已研擬鳳梨產銷的配套措施，包括提高外銷獎勵價格，鼓勵貿易商分散市場，降低風險；此外，辦理鳳梨採購加工補助，期望為高雄的鳳梨農民及農民團體尋求最大的福利。高雄市已統合農民團體資訊，提供公司、企業團購名單，並且利用電商平台促銷活動、提供學童午餐截切鮮果等方式消化國內生產量，同時媒合貿易商轉單其他國家，如新加坡、加拿大、日本等國，未來也將努力透過國際展會開拓其他國家市場，尋求更廣大的農產市場。

吳芳銘強調，高雄為全台鳳梨第三大產區，所生產的金鑽鳳梨在國內外都有好口碑，口感品質及安全皆有保障，希望民眾多多支持國產水果，不僅可以在市場上指名購買高雄水果，也可以上「高雄首選電商平台」，在「台灣農產嘉年華」專區內訂購鳳梨鮮果，可享滿500元現折50元的優惠，動動手指，就可以將具有「高雄首選」品牌認證的水果直送到家。

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