　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

高雄鳳梨3月進產期慘遇疫情　農業局擬產銷措施多管齊下紓壓力

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲高雄鳳梨三月入產期，產銷措施多管齊下紓解壓力 。（圖／高雄市農業局提供）
▲高雄鳳梨三月進入產期 。（圖／高雄市農業局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

氣候轉南風，鳳梨轉黃澄，高雄的鳳梨開始進入產期，預估今年產量將達5.6萬公噸，由於中國大陸是台灣鳳梨最主要的外銷市場，近期受到新冠肺炎疫情影響，物流受阻加上民生消費意願降低，直接影響台灣果品外銷情形。近日大陸疫情趨緩，各地陸續復工，正逢高雄鳳梨產期，市府農業局除加強銷陸之外，也研擬具體的產銷方案，多管齊下紓解盛產壓力。

▲高雄鳳梨三月入產期，產銷措施多管齊下紓解壓力 。（圖／高雄市農業局提供）

▲高雄鳳梨三月入產期，預估三月底可出口破800噸。（圖／高雄市農業局提供）

高雄鳳梨種植面積達1500公頃以上，產量約5.6萬公噸，主要產區集中在大樹、大寮及內門，產季從三月下旬一直持續到六月。108年高雄鳳梨外銷量達6140公噸，其中外銷中國大陸達6071公噸，佔外銷量的9成8以上，高雄鳳梨於三月份下旬進入產期，三月份高雄鳳梨出口至今已達730公噸，預估三月底可突破800公噸。

▲高雄鳳梨三月入產期，產銷措施多管齊下紓解壓力 。（圖／高雄市農業局提供）

▲高雄鳳梨三月入產期，預估三月底可出口破800噸。（圖／高雄市農業局提供）

受到疫情影響，農業局吳芳銘局長表示，目前已研擬鳳梨產銷的配套措施，包括提高外銷獎勵價格，鼓勵貿易商分散市場，降低風險；此外，辦理鳳梨採購加工補助，期望為高雄的鳳梨農民及農民團體尋求最大的福利。高雄市已統合農民團體資訊，提供公司、企業團購名單，並且利用電商平台促銷活動、提供學童午餐截切鮮果等方式消化國內生產量，同時媒合貿易商轉單其他國家，如新加坡、加拿大、日本等國，未來也將努力透過國際展會開拓其他國家市場，尋求更廣大的農產市場。

吳芳銘強調，高雄為全台鳳梨第三大產區，所生產的金鑽鳳梨在國內外都有好口碑，口感品質及安全皆有保障，希望民眾多多支持國產水果，不僅可以在市場上指名購買高雄水果，也可以上「高雄首選電商平台」，在「台灣農產嘉年華」專區內訂購鳳梨鮮果，可享滿500元現折50元的優惠，動動手指，就可以將具有「高雄首選」品牌認證的水果直送到家。

時間對我們來說完全沒用！

ET快訊
快訊／清大有確診密切接觸者26人！即起居家隔離　20門課採線
東森國際媒體園區將成為「台灣坎城」　王令麟：打造林口新地標
國道3號連環撞　男噴飛遭2車輾過！搶救1小時不治
快訊／芬蘭前總統、前諾貝爾和平獎得主　確認感染新冠病毒
泰總理宣布3/26進入全國緊急狀態！　實施宵禁、限制旅行
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防止疫情擴散　3月24日起台東縣住宿式機構起全面禁止探視

防疫專車接駁獨缺台東　全國防疫視訊會議饒慶鈴力爭

網瘋傳「台東鳳梨滯銷」假消息　陳吉仲大怒：絕不姑息！

雲林古坑TGC咖啡送暖　手沖熱咖啡支持醫護回饋社會

全國首間　新建公立華德福實驗學校在竹市

配合政府防疫政策　台南麻豆3家娛樂場所業者自主停業

台南居家檢疫人次突破4000人　市議員同聲提醒市府居家檢疫政策不同步

高雄鳳梨3月進產期慘遇疫情　農業局擬產銷措施多管齊下紓壓力

328我關燈我驕傲　黃偉哲：鬥陣減碳愛地球

營建、旅館、市場都受惠　竹市「3+5」紓困振興方案出爐

辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

「能完成夢想是很幸福的事情」　劉真哽咽：我真的很喜歡跳舞

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

飆漲一片萬元！一線醫護口罩緊缺　西班牙衛生部長當場哽咽語塞

砂石車「急左切衝過安全島」翻覆　險釀傷亡...前車紀錄器曝光網怒譙

手捧「阿中翻糖蛋糕」給媒體分享 陳時中靦腆笑：吃自己好像怪怪的

防止疫情擴散　3月24日起台東縣住宿式機構起全面禁止探視

防疫專車接駁獨缺台東　全國防疫視訊會議饒慶鈴力爭

網瘋傳「台東鳳梨滯銷」假消息　陳吉仲大怒：絕不姑息！

雲林古坑TGC咖啡送暖　手沖熱咖啡支持醫護回饋社會

全國首間　新建公立華德福實驗學校在竹市

配合政府防疫政策　台南麻豆3家娛樂場所業者自主停業

台南居家檢疫人次突破4000人　市議員同聲提醒市府居家檢疫政策不同步

高雄鳳梨3月進產期慘遇疫情　農業局擬產銷措施多管齊下紓壓力

328我關燈我驕傲　黃偉哲：鬥陣減碳愛地球

營建、旅館、市場都受惠　竹市「3+5」紓困振興方案出爐

擺脫煩悶在家工作心情　Apple Music辦公室DJ播放列表陪你不寂寞

義橄欖球國家隊員自願投入抗疫　每天工作13hrs盼減輕醫護負擔

防止疫情擴散　3月24日起台東縣住宿式機構起全面禁止探視

越晚越多人！台南深夜排隊麻辣關東煮　必點超大片碳烤雞排

劉真靈堂佈置滿滿粉白色花海...「是她生前最愛」惹鼻酸

霹靂布袋戲操偶師說了「武漢病毒」　陸粉絲怒出征：當我以前眼瞎了！

快訊／芬蘭前總統、前諾貝爾和平獎得主　確認感染新冠病毒

北市擴增「安心檢疫所」100房　一天2200元安置經濟弱勢

蘋果App Store將擴展進軍20個國家　馬爾地夫、緬甸也要開業！

不斷更新／泰26日緊急狀態、古巴嚴格封鎖！緬甸寮國爆首例　芬蘭前總統確診

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

地方熱門新聞

屏東縣新增2例　夫妻「西班牙旅遊」先後確診

台中里長送泡麵被丟地　隔離者怒嗆

傳「頭份要淪陷」　54歲婦遭送辦

東海商圈騎士拿安全帽砸貨車司機

疫情影響流浪貓狗認養　桃議員提良方

雲林警以M-Police執行擴大臨檢　遏阻隔離者趴趴走

慈護宮發送4萬瓶酒精　恐釀群聚感染

全台最胖乩童梁炘隆猝逝得年32歲

攤商生意跌5成　鹿港4月起租金減半

農糧署媒合慈善機構銷貨穩菜價

防疫補償金　首日彰化無人申請

防疫升級　宜縣內托育資源中心暫停開放

花蓮鯉魚潭守護者　環保志工隊獲特優級殊榮

病毒為害不斷重演　70年前部落霍亂肆虐險滅村

更多熱門

相關新聞

歹徒2人組連搶3案偷2部機車　警方2小時破案

歹徒2人組連搶3案偷2部機車　警方2小時破案

高雄三民區23日兩名歹徒於20時騎偷來的第一部贓車，搶奪路人財物，隨後21時許又到前鎮區再偷竊第二部贓車，7分鐘後，再搶奪溫姓女子皮包逃逸，22時30分許，歹徒於前鎮區又在搶奪程姓女子皮包後逃逸。專案小組過濾監視器，發現歹徒藏匿於五甲公園，23時許警方到場逮補嫌疑人張姓男子與廖姓男子等2人，起出贓款新台幣3,000元等及被害人證件，全案依竊盜及搶奪罪嫌移送地檢署偵辦。

高雄炒飯店挺醫護人員來吃都半價！

高雄炒飯店挺醫護人員來吃都半價！

高雄MeNGo卡下殺優惠最高省50%！

高雄MeNGo卡下殺優惠最高省50%！

又抓到了！居家檢疫男高雄衝彰化

又抓到了！居家檢疫男高雄衝彰化

透天出走高雄市中心　專家曝一原因逼走昔日房地產寵兒

透天出走高雄市中心　專家曝一原因逼走昔日房地產寵兒

關鍵字：

高雄鳳梨

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真沒健保？余天曝：辛龍經濟不是挺好的

她曝「9天前劉真就不行了」！辛龍痛哭唸萬遍佛經

柯文哲3月中探視劉真！判斷「已不適合換心」勸辛龍放手

北榮護理師曝「辛龍送別劉真場面」

傷口小風險高　醫：劉真很不幸成為那1%

曾與劉真共舞！劉德華心疼辛龍：好好照顧自己

8旬翁倒車釀禍　2女騎士遭壓車底

快訊／國道3號「7車連環撞」全線車道封閉

原本是找我教跳舞…劉真錯過郭董遇上辛龍

更／美國第一夫人檢驗結果出爐！

名嘴挺張上淳：要他爸辭職下台，你算什麼東西！

中美推特口水戰　美：台灣先警告疫情

打架體力耗盡　汪嘴裡含貓頭熟睡

吳宗憲曝劉真沒健保真相

白癡公主變成「尖下巴＋高聳山根」　粉絲急問：為什麼要整？

更多

最夯影音

更多
辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」

辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」
辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面