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新北林口媒體園區招商大滿貫！王令麟率東森國際　打造AI影視娛樂場域

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▲▼東森集團得標之林口國際媒體園區B基地案，於今年3月24日與新北市政府完成簽約，將打造總高度439公尺的林口新地標。（圖／東森國際提供）

▲東森國際斥資百億元投資新北市林口國際媒體園區，以期帶領台灣的文創、娛樂、音樂、IP產業跨向國際。（圖／東森國際提供）

記者袁茵／新北報導

新北市政府林口媒體園區招商案於18日全數脫標，23日完成簽約。為建構影視產業生態圈，東森國際以東森新聞雲、聲林之王國際IP等數位媒體優勢，與新北市政府及三井不動產集團等攜手促進影視音、娛樂休閒產業，實踐林口成為新北AI影視娛樂園區場域，全案總投資金額超過240億元，創造1萬5000個就業機會，加上毗鄰桃園國際機場與捷運的優勢，將吸引海內外年輕人朝聖。

新北市政府經發局表示，為招攬國內外影視產業進駐、建構影視產業聚落，自106年起持續推動「新北影視城」計畫。東森集團得標之林口國際媒體園區B基地案，於24日與新北市政府完成簽約，東森集團相關企業將進駐園區，成立東森全球營運總部。

新北市府指出，未來林口國際媒體園區，綜合林口新創園區、工業區新創產業聚落，將帶動新北市及林口邁向智慧城市產業升級，毗鄰桃園國際機場與捷運之優勢，將成為國際媒體嶄新的示範實做場域。

▲東森集團總裁王令麟(圖右)今（8）日表示，東森旗下事業體將前進東南亞市場，並宣佈2020年將是集團佈局國際化戰略元年。（圖／東森國際提供）

▲東森集團總裁王令麟（右）表示，東森國際媒體園區未來將舉辦各種演唱會、大型活動，讓產業園區與消費者零距離，帶動當地生活圈發展。圖左為東森集團副總裁兼東森國際董事長廖尚文。

第二期媒體園區共有A、B、C、D四塊基地，A基地由三井不動產集團加碼投資取得，以娛樂休閒、美食餐飲、生活服務等滿足未來媒體園區辦公、觀光旅次及林口居住人口需求之機能，搭配「Linkou Innovation Portal 林口新門戶、創意新入口」理念，擴大Outlet服務場域及功能，建置複合型商業設施，促成產業與商業的合作交流。

東森國際取得的B基地，以新媒體、新科技、新生活為概念，規劃設置產業辦公室、攝影棚、研發中心、共享辦公室等綜合性影視商業複合式空間，並作為集團國際企業總部，打造成為重要國際媒體產業跨界交流平台及行銷櫥窗。C、D基地由三立影城得標。新北市府期待，未來在媒體群聚效應下，將使林口成為新型影視媒體聚落，未來民眾不用遠赴法國參加坎城影展，在林口即能感受到影視娛樂帶來的震撼、感動與溫暖。

東森,王令麟（圖／東森購物提供）

▲東森集團創辦人王令麟指出，「東森預計將投資興建總部，樓高達189公尺，加上林口臺地海拔250公尺，總高度將達439公尺，視野絕佳，也會成為萬眾矚目的新地標。」（圖／東森購物提供）

為了帶動林口國際媒體園區發展，東森集團相關企業將進駐園區，成立東森全球營運總部，也秉持企業社會責任回饋新北市民，除捐贈興闢1.05公頃的廣場用地，規劃作為開放式活動廣場，串聯相鄰之A基地，已由三井得標並預計規畫智慧生活、影音與互動體驗等，並提供附近及往來人潮，聚集、交會、集結及互動的場域，預計每年吸引一千萬以上訪客人次，可望打造出一站式服務的東森生活圈。

東森集團創辦人王令麟指出，集團始終與消費大眾走在一起，近期發展IP聲林之王，在海內外深受年輕人喜愛，每年耗資上億打造，為目前台灣最具特色之國際代表IP，未來媒體園區將舉辦各種演唱會、大型活動，可望吸引北北基桃及國際海內外人潮，讓產業園區與消費者零距離，帶動當地生活圈發展。

另外，第三期影視支援服務區，林口工一工業區市地重劃工程預計111年完工，目前已啟動招商前置作業，將以環境永續、生態友善的理念，提供高科技、綠能、文創、醫療等新興多元產業進駐，未來將搭配林口新市鎮租稅優惠，協助數位經濟、影視文創及文化內容產業進駐，成為影視產業重要的人才培育基地。

▼東森集團得標之林口國際媒體園區B基地案，於24日與新北市政府完成簽約，將打造總高度439公尺的林口新地標。（圖／東森國際提供）

▲東森集團得標之林口國際媒體園區B基地案，於今年3月24日與新北市政府完成簽約，將打造總高度439公尺的林口新地標。（圖／東森國際提供）

▲東森集團得標之林口國際媒體園區B基地案，於今年3月24日與新北市政府完成簽約，將打造總高度439公尺的林口新地標。（圖／東森國際提供）

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