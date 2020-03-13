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第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽決賽揭曉　台科大、社會人士獲專業組及一般組冠軍

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▲▼第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽。（圖／記者蔡玟君攝）

▲第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽決賽結果出爐。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

「第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽」於3月13日（五）進行決賽，專業組前三名分別由台灣科技大學、輔仁大學及台中科技大學獲獎；一般組第一、二名均由社會人士獲獎，第三名則由雲林科技大學獲獎。主辦單位東森新媒體公司總經理陳安祥表示，希望藉由這次大賽鼓勵學生及民眾發揮創意，美化台北捷運空間與發掘新生代創意人才。

「第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽」以寵物、節慶、環保為主題，吸引208 組隊伍報名，最後收到141 件作品，透過網路票選及評審初審，共計專業組有13 件、一般組11 件進入決賽，進入決賽的僅有1成，競爭可說是非常激烈。

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在決賽中，邀請世新大學、政治大學、台灣藝術大學、輔仁大學、實踐大學等協辦單位的傳播及藝術學院院長評選外，並邀請廣告公司、台北捷運公司及東森新媒體家外媒體事業部等業界專業人士共同評選，希望能遴選出兼顧創新、藝術及可行的作品，為台北捷運帶來全新的大眾運輸文化。

▲▼第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽。（圖／記者蔡玟君攝）

▲第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽一般組冠軍出爐，上圖右為東森新媒體社長陳國君，左為冠軍得獎者楊智雅。（圖／記者蔡玟君攝）

擔任本次召集人的世新大學副校長陳清河對於東森新媒體舉辦此次活動表示肯定，陳清河說，從一個企業社會責任的角度，東森新媒體能夠開闢版面，讓業界或學生族群可以參與設計，經過參與這個活動提供大家一個舞台激發創意，同時激發大家與台灣土地的連結，在月台中產生與本土接地氣的感覺。

台北捷運公司企劃處處長吳俊佑認為，很多年輕人和新創團隊都需要一個創作的空間，捷運本身就是一個很好的平台，東森新媒體是軟體的推動，這兩個作結合，提供年輕新銳設計師和學生個機會，同時能賦予台北捷運更柔軟的文化力量。他也表示，很喜歡這次很多作品利用環保概念與捷運作結合，因為捷運本身就是一個環保的交通運具，也希望喚醒大家對環境重視，多搭乘大眾運輸。

▲▼第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽。（圖／記者蔡玟君攝）

▲第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽專業組冠軍由台灣科技大學獲得。右起為世新大學副校長陳清河，台灣科技大學建築系陳志綸、李沛駿、林佳儀和郭佩昀。（圖／記者蔡玟君攝）

在評審的共識決下，專業組第一名由4位台灣科技大學建築系同學所設計的「Bottlation」獲獎，該作品設計理念與東森新媒體愛護動物、環保等善盡社會責任的想法相符，巧妙地運用保特瓶，透過廢棄物再利用，在北捷車站中喚起民眾對環保的重視；第二名由輔仁大學的「台北無限可能Anything is possible in Taipei」，以結合台北的地標、美食及寵物等文化及概念獲獎；第三名由台中科技大學「The OCEAN」以結合環保及公益等概念，從中脫穎而出。

▲▼第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽冠軍作品。（圖／參賽者授權提供）

▲第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽專業組冠軍作品。（圖／參賽者授權提供）

「Bottlation」設計者為4位台灣科技大學建築系同學，分別為陳志綸、林佳儀、郭佩昀和李沛駿。陳志綸說，此次作品靈感來源為一次淨灘活動，從那次經驗發現沒有人的海域卻有許多不該存在的垃圾，希望透過此次作品，用新的方式將環保概念帶進捷運站內，確認主題後，4人利用寒假從影片、文案、數據整理各方面分工合作，用約2週時間完成作品。

此次獲得專業組第一名，陳志綸表示很感謝評審肯定，代表作品有實現的可能性，「環保有很多種傳達方式，希望可以透過創作堅持自己想做的內容，讓車站有更多發展可能。

▲▼第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽冠軍作品。（圖／參賽者授權提供）

▲第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽一般組冠軍作品。（圖／參賽者授權提供）

此外，這次在專業組的三個特別獎中，最佳人氣獎由網路票選第一的「地下跳島」獲得、最佳視覺創意獎則由「The OCEAN」獲得，及最佳科技應用獎由交通大學「一家之寵（Life with Pets）」獲獎。

另外，一般組第一名由社會人士的「月月過好節」獲得、第二名同樣為社會人士，第三名則是雲林科技大學獲獎，分別為「#本列車開往」及「咚咚巄咚鏘」。

「月月過好節」設計者楊智雅表示，很感謝東森新媒體舉辦這次活動，讓創作者能有一個舞台發揮，她也分享此次得獎作品的設計概念為1至12月，是考慮到在捷運展示時就能一次看到12個月份，沒有時效性問題。

這次活動特別的是，獲獎團隊還可獲得額外獎勵，包含得獎作品安排在捷運車站實際展出、得獎團隊獲得優先加入東森新媒體視創團隊，以及得獎團隊還能為所屬學校爭光，免費獲得於捷運台北車站上刊燈箱廣宣校務的機會，活動贊助單位東森自然美生物科技股份有限公司並額外提供了100組超效保濕旅行組以及400組超效保濕試用包組作為入圍和參與獎品。

 想了解本次活動的最新得獎名單，請詳見【第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽官方網站】： https://events.ettoday.net/metroaward2019


 

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