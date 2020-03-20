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健康與時尚一次到位！東森購物獨家VIONIC矯正鞋限時8折搶購

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▲VIONIC小香風淑女鞋款Minna。（圖／東森購物提供）

▲東森購物攜手VIONIC法歐尼推出5款獨家商品，更祭出8折優惠。（圖／東森購物提供）

記者胡至欣／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，民眾在家抗疫之餘，也可多運動增加抵抗力！東森購物CH46 將於3/21（六）上午 10:00-12:00 開賣美國知名矯正鞋品牌 VIONIC法歐尼專屬鞋款，讓健康與時尚一次到位；晚間 20:00-23:00 更精彩上映「電視亂賣會」特別企劃，全檔商品限時下殺299元起，讓民眾在家抗疫「購」安心、「購」便利。

▲東森購物推獨家VIONIC矯正機能鞋。（圖／東森購物提供）
▲小香風淑女鞋Minna，全羊皮柔軟包覆，舒適健康又具時尚感。（圖／東森購物提供）

東森購物「VIONIC法歐尼特賣會」將首度於 VIONIC法歐尼台北忠孝旗艦店展開2小時的戶外連線特賣會，活動主打涼鞋、休閒鞋、男款運動鞋以及限定版小香風淑女鞋Minna 共5款專屬商品，並祭出8折超值優惠。每款鞋均搭配專利鞋墊，EVA材質墊面與專利足弓設計能防止足部內旋，鞋墊底層獨特吸震設計則有效舒緩前腳掌壓力與腳跟疼痛，另外，購買指定鞋款再加贈市值690元 OrthoSleeve健康舒適襪，讓消費者安心穿、舒適走。

▲東森購物推獨家VIONIC矯正機能鞋。（圖／東森購物提供）
▲「電視亂賣會」超過60項商品輪番銷售，最低299元起。（圖／東森購物提供）

為感謝廣大會員的支持與鼓勵，東森購物CH46 將於當日晚間加碼舉辦為期3小時的剁手「電視亂賣會」活動，超過60樣、逾22,000件商品商品輪番銷售，包含 SK-II亮采化妝水超值組、星台法歐尼時尚健走鞋、碧歐斯徐若瑄晚安爆水面膜組等多項好康熱門商品，最低下殺2.3折。

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