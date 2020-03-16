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疫情衝擊經濟！　台中議員建議：比照新北市與東森購物合作

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▲台中市民進黨團呼籲台中市政府和東森購物合作，帶動經濟。（圖／民進黨團提供）

▲民進黨團開記者會批評市府紓困不力，有議員建議和東森購物合作成立專區。（圖／民進黨團提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市民進黨黨團16日召開記者會，邀請商圈、餐飲、旅宿、遊覽車、旅行社等產業代表，針對市府的「紓困九支箭」提出問題與建議，遊覽車業者呼籲，交通部正研議遊覽車的牌照稅減半，市府應該也加碼補助一半，市議員施志昌建議，新北市政府在2月就已經與東森購物合作，設立新北專區，台中也可循新北模式。

▲台中市民進黨團呼籲台中市政府和東森購物合作，帶動經濟。（圖／民進黨團提供）

台中商圈聯誼會總召陳瑛宗表示，市府的貸款協助僅限於經過核定的「青創及中小企業貸款」，大多數業者都未能受惠，到目前為止，「商圈消費折扣券」都還沒跟各商圈充分討論，也未能配合中央的紓困預算，效果令人懷疑。

台中市美術園道商圈主委蔡炳輝表示，餐飲業缺乏專責主管機關，需要市府跨局處的整合，市府應積極輔導餐飲業建立外帶與外送機制，配合居家檢疫等措施，開發新型態的消費模式。

台中市旅館商業同業公會代表表示，市府的租稅減免措施限制太多，口惠實不至，應該放寬申請標準，讓房屋稅、使用牌照稅、娛樂稅可以分期或延繳。

台中市遊覽車客運商業同業公會代表表示，台中市要繳納牌照稅的遊覽車有2000輛，平均每輛牌照稅7000元，交通部正在研議牌照稅減半，市府應該加碼，牌照稅全免。

市議員黃守達表示，台中市府的資源不比中央，與其自己悶著頭蠻幹，不如加強與產業界的連結，許多業界都反應，市府推動「紓困九支箭」缺乏事前討論，事後也沒有與中央紓困計畫作配套，到底是射箭還是嘴炮？

施志昌表示，新北市政府在2月就已經與東森購物合作，設立新北專區，提供新北商家商品上架，消費者不用出門，也能帶動在地經濟，台中也可以循新北模式，此外，外送平台通常會針對每筆消費抽取3成費用，導致一些薄利多銷的小店家不願加入，經發局應與業者討論降低抽成費用，一方面外送平台可以擴大市場，也幫助這些店家度過疫情難關。

市議員邱素貞指出，市長盧秀燕端出的「紓困9箭」，包括市場攤商租金8折，但受疫情影響，生意一落千丈，營業額剩不到3折，可以說哀鴻遍野，業者批評不痛不癢，「無感」，快要活不下去了。

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