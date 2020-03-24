出國旅遊71天！20多歲台男「4國玩透透」…返台出現2症狀確診

▲一名本國籍20多歲男子到4個國家旅遊，返台後確診。（圖／pakutaso，示意圖）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣今（24）日公布國內爆增20例新冠肺炎確診病例，全部都為境外移入，為7男13女，年齡介於5～60多歲。個案發病前分別有英國、愛爾蘭、義大利、土耳其、印尼、西班牙、法國、美國、泰國、德國、保加利亞、比利時等國活動史。

指揮中心表示，案199為本國籍20多歲男性，曾於1/8～3/19近兩個月時間至義大利、德國、比利時和英國等4個國家，19日返國後即居家檢疫，20日發病出現頭暈及全身倦怠等症狀，21日經通報後，於今日確診。

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指揮中心指出，全球累計366,629例確診，分布於172個國家/地區；病例數以中國大陸81,171例、義大利63,927例、美國41,708例、西班牙33,089例及德國24,774例為多；病例中16,272例死亡，以義大利6,077例、中國大陸3,277例、西班牙2,182例、伊朗1,812例及法國860例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。