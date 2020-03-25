華航2貨機機師確診　交部急查漏洞「了解他們在外站的行為」

▲王國材表示，針對國內貨機機師染疫一事，已要求航空公司了解。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情越來越嚴峻，中央流行疫情指揮中心昨日指出，國內確診個案中，有2位是航空公司的貨機機師。交通部次長王國材（25）日在立院受訪時證實，有要求華航了解一下這2位機師在外站的行為事實什麼，現在也在擬報告回來，若過程有漏洞，會趕快來彌補。

王國材上午出席立法院交通委員會前受訪時表示，目前了解是華航的貨機機師確診，但事實上，機組員現在在外站時，有標準作業程序，例如有專門進出通道、禁止外出等，回國也是如此，現在已請該華航了解一下這2位機師在外站的時候行為是什麼。

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▲機組員染疫恐成防疫漏洞？王國材表示，會趕快了解過程是否有疏漏，並趕快彌補。（圖／記者屠惠剛攝）

但因為國籍航空機組員有被豁免返國後居家檢疫14天的規定，是否會造成防疫漏洞？王國材說，已有要求華航現在擬相關報告回來，如果過程中有疏漏，會趕快來彌補。

對此，立委洪孟楷在交委會質詢時，詢問華航是否有機師確診的事？對此，華航董事長謝世謙表示，這個部分應該由中央流行疫情指揮中心來發布，我們這邊是配合規定辦理。

至於根據指揮中心說法，機組人員豁免居家檢疫14天規定，排班間隔也應該至少5天以上，但卻有媒體報導華航實際狀況只有相隔一天？謝世謙回應，基本上華航不敢做陽奉陰違的事，這個排班部分事實上都有按照規定在排，排班間隔也都是民航局跟CDC有協調過，對於媒體報導部分，會做聲明回應。

中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥昨天指出，確診個案中是有2位貨機機師，指揮中心已針對同行的機組員匡列，沒被匡列到就是沒有問題。

指揮官陳時中也強調，若你是有可能感染的人都會通知，指揮中心不會隱瞞，疫調時都會詢問，如果你是需要被疫調卻沒被問到，那就是指揮中心失職，但沒被調查的人不用太擔心，這表示已被排除在感染機會外。