彰化再添一樁！居家檢疫外出趴趴走　遊荷返國夫妻被查獲

▲彰化縣員林警分局查獲陳男及謝女夫妻2人違反居家檢疫外出。（圖／彰化縣警局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

居家檢疫又趴趴走！彰化縣1對陳男及謝女夫妻自荷蘭返國，違反居家檢疫14天的規定外出，謝女說要去藥局拿藥跟買菜、陳男說要去談生意，兩人被警方攔截，全案依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，函請彰化縣衛生局依法辦理。

請繼續往下閱讀...

▲謝女違反居家檢疫騎機車返家。（圖／彰化縣警局提供）

員林分局指出，因應全球新冠肺炎疫情，政府持續全力防疫，日前接獲電子監控防疫專用手機發報得知，居住在員林市居家隔離/居家檢疫對象，於3月23日10時許違反規定離開居家範圍，立即調派員林派出所員警前往查察，係需居家檢疫之員林市陳男、謝女夫妻2人，皆違反14天內不得外出規定，竟於居家檢疫期間趴趴走，違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第2項規定，案經警方尋獲員林市陳男、謝女夫妻2人後，陳男供稱其係前往公司接洽客戶洽談合約等事、謝女至藥房拿藥等語，經警依據供述調閲路口監視器畫面追查屬實，全案依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，函請彰化縣衛生局依法辦理。

▲彰化縣員林警分局查獲陳男及謝女夫妻2人違反居家檢疫外出。（圖／彰化縣警局提供）

員林分局長洪文宏表示，適逢防疫期間，全民均須配合防疫措施，若違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第2項規定，最高可處新臺幣1百萬元以下罰鍰；並呼籲民眾能遵守規定，勿以身試法，成為防疫漏洞危害自身及其他人之生命安全，共同渡過此次疫情，讓社會大眾安心。

►腦公！你不可以賴帳喔