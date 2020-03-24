新課綱教科書一再重編　國教院：109學年教科書4/15如期審完

▲國教院指出，109學年教科書將如期在4月15日審完。（示意圖／教育部提供）。

記者崔至雲／台北報導

12年國教課綱去年上路，但有媒體指出，3大出版社的「科技」、「社會」、「健康與體育」等3科國中第3冊109學年度教科書，違反課綱規範被要求重編，導致有學校被迫更換版本。對此，國家教育研究院表示，109學年度用書已陸續受理審查，將如期於4月15日起公告，提供各級學校選書。

國教院說明，108新課綱已自108學年度起逐年實施，109學年度各教育階段2年級用書，上學期已於108年8月至9月、下學期已於109年2月至3月受理，並依審定辦法所定程序積極辦理中。依據目前審查進度，國教院將如期於4月15日起陸續公告通過的教科書，完成教科書審查作業並公告，以提供109學年度各級學校選書。新課綱實施已進入第2年，教科書編審時間已恢復常態，不會出現學校開學了還在審的情形。

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國教院也表示，教科書審定制度是當前確保教科書品質最重要的機制，深受出版社、教師、家長及社會各界的信任。惟現階段部分出版社存在教科書審查最後一定會過的心態，而沒有積極改善教科書送審品質，確實對教科書審查委員帶來極大的困擾，也不利於教科書整體品質的提升。