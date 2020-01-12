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教師喊108課綱沒準備好…教團籲蔡政府檢討「落實教育公平正義」

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▲106學測。考生,家長,陪考,師大附中,學測,升學壓力（圖／記者李毓康攝）

▲國教盟指出，在教育機會均等方面，12年國教新課綱的推動措施必須檢討。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

國教行動聯盟（國教盟）針對總統蔡英文連任成功指出，希望新政府在勝選的時刻，能如承諾，深刻反省檢討過去幾年來教育政策的得失。其中，在教育公義方面，尚有許多待加強之處，盼能「落實教育的公平正義」。

國教盟指出，在教育機會均等方面，108新課綱的推動措施必須檢討，首先要依據實施的狀況及全民的期待檢視新課綱是否有窒礙難行之處，並進行修正。其次，許多教育現場的老師表示尚未準備好新課綱的教學工作，這使得新課綱適性揚才的目標無法落實在每一個學子的身上。

請繼續往下閱讀...

國教盟建議，新政府要趕緊做好師資培訓（現任教師）與培育（新任教師）的工作，讓每一位老師都能體認新課綱的意義，並做好教學的準備。另一方面，新課綱強調「適性揚才」，但是否每一所學校（特別是高中），都能讓孩子選到自己適合學習的課程？希望新政府啟動適性課程的檢討與盤點，提出具體策略，讓每一位學生都能適性學習。

國教盟也提，家庭經濟弱勢但努力的孩子因為學習環境條件的不足是弱勢，很努力卻因升學制度的不公平、不公正而無法進入原來可以被錄取的校系也是弱勢，要讓「努力的窮人家孩子能夠翻身」，而不要讓「不努力的富家子弟可以坐享其成」。

另外，國教盟指出，大學甄選入學的可操作性或不確定性太高，使得許多學生很努力卻看不到收穫，並被迫進入升學的賽局而無法安心且完整的學習，要求政府改善現在甄選入學的問題，務求做到「公平、公正、公開」，學測的鑑別度要足夠，申請入學要真正能讓學測考不出來的能力有被看到的機會，同類型同級的校系甄試時間不能撞期。在甄選入學的公平正義無法確保時，為了高中的完整學習，應逐年提高指考名額，以「甄選指考各半」為努力的目標。

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