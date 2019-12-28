交大數位樂學計畫消城鄉差距　「ewant育網」將資源匯入20高中

▲目前全國已經有超過20個高中與交通大學簽約成為計畫試點合作夥伴。（圖／交通大學提供）

記者崔至雲／台北報導

12年國教新課綱已上路，如何設計多元選修課程成為各高中的重要課題。為消弭城鄉教育差距，交通大學以開放教育平台「ewant育網」為基礎，啟動「雙師攜手、數位樂學」計畫，利用線上共享的方式，將大學多元豐沛的學習資源匯入高中，目前已有逾20個高中成為計畫試點合作夥伴。



交大指出，「ewant育網」來自各大學逾500門線上磨課師（Massive Open Online Courses, MOOCs）課程，希望利用網路無遠弗屆、方便分享的優勢及各大學傑出教授精心設計的課程，有效且直接地鏈結大學教學能量與全國高中師生。



交大說明，該計畫將由現有的500門磨課師課程中挑選10門適合高中選修的課程，配合高中需求調整內容後，將完整的課程資訊、教學影音、作業/測驗及線上教學活動提供給夥伴高中的教師及學生使用。提升學生學習資源的同時，更能快速培養高中老師的多元教學能力，減輕教學負擔。

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▲交通大學副校長陳俊勳（圖右）、慈濟大學附屬高級中學校長李玲惠（圖左）代表簽約。（圖／交通大學提供）

此外，交大也規劃由大學老師提供高中老師培訓課程，在「ewant育網」平台為高中夥伴教師開設專屬的線上課程專區，讓高中老師持續建構及充實自己的課程。開課期間，大學老師還可線上支援、解決高中老師的問題。交大也將逐步開發至少25門雙師攜手課程，預計在未來三年內達到18個高中課程類群都有線上課程。



執行計畫的高等教育開放資源研究中心主任李威儀表示，採取雙師（大學老師及高中老師）線上攜手合作模式，期望達到縮小地域及城鄉差距的目標，讓都會區、非都會區的高中生都有相同的多元選修課程教材，相同的自我提升機會；藉由更彈性、多元的學習方式，提升學生自主學習能力及養成終身學習的興趣，並為未來升學之學習履歷加分。同時，透過大學提供的教學資源，促使高中生提早探索興趣及認識大學，更能確認未來升學方向。



李威儀也指出，利用線上共享的有效渠道，能將大學多元而豐沛的學習資源匯入高中，並被持續利用；由大學端提供完整的課程教材及專業領域的師培，也能快速及有效的養成高中端教師更多元的教學能力。



目前全國已經有超過20個高中與交通大學簽約成為計畫試點合作夥伴，包括新竹高中、新竹女中、竹北高中、竹東高中以及花蓮慈濟大學附屬中學、嘉義高中、精誠高中、台中二中、斗六高中等，將於109學年度正式採用雙師攜手課程，將大學充沛的教學能量挹注高中端，展現大學與高中合作推動高中多元教學的決心。