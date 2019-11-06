108課綱讓老師每周超時20時　教團籲高中員額增至3人、提高兼職加給

▲教團籲高中員額增至3人 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

108課綱今年8月正式實施，為配合新課綱上路，大學校系慘用高中學習歷程檔案也正式起跑。全國教育產業總工會今（6日）指出，目前高中端為建置學習檔案歷程系統，教師還需開設多元選修、彈性課程，幾乎每位高中教師都疲於奔波，呼籲高中教職員額應增至每班3人，同時提高30多年未調整的鐘點費，並提高兼職行政教師職務加給，讓資源到位。

全國教育產業總工會理事長林碩杰指出，108課綱強調多元選修、彈性學習，包括國英數等一般科目都可以分組教學，目前高中職教師員額編制每班2.25人；高職商業家事類科2.5人；工農海事類科3人，加上目前各高中職因受教育部控管教師員額，因此員額比編制少，要開設多元選修及彈性學習課程，機會讓老師都到了極限。

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林碩杰說，目前高中教師平均每周要兼課3至6節課，許多教師每周上課時數還超過20節，在疲於奔命的情況下，要如何兼顧授課品質？而且教師鐘點費已30年沒調漲，要馬兒好，又要馬兒不吃草。林碩杰批教育部是「功德部」。

新北市教育產業工會理事長黃耀南表示，多元選修或是彈性學習幾乎都無教課書，需要教師自編教材，其所需要準備課程時間及精神相較於部定必修課程常是數倍，教師既要顧及課程內容，又要注意授課品質，還要兼顧學校課程特色、素養教學等，實在是體力難以負擔。

▲教團呼籲高中教職員額應增至每班3人，同時提高鐘點費，並提高兼職行政教師職務加給，讓資源到位。（圖／記者崔至雲攝）

黃耀南更透漏，因目前高中端需建置學習歷程檔案系統，讓校內教學組長、註冊組長、實驗研究組長等相關兼職教師的工作量暴增，目前已可預見，明年暑假將有一波行政大逃亡，而多年來兼職行政教師的職務加給也未調整，工作量卻暴增，真的會讓人做到手軟。

立委蔣乃辛也聲援高中教師並呼籲教育主管單位重視此事，他表示，108課綱的修改若不給老師充足的備課時間，這樣對教育有何幫助？現在台灣許多優秀高中生都出國念大學，「而給高中的預算經費又不提高、總統候選人說未來學貸要免息，但教育部又說這會有套利問題」。蔣乃辛氣憤表示，我們不願投入老師、不讓學生減輕負擔，這樣要培育出什麼樣的孩子？「現在政府眼裡已沒有國家的未來」。

▲教團指出，目前校內教學組長、組長等相關兼職教師的工作量暴增，已預見，明年暑假將有一波行政大逃亡。（圖／記者崔至雲攝）

立委林奕華也出席記者會指出，如果教育部針對108課綱，沒有配套措施，這樣好的課綱根本無法在高中端落實，已經有很多老師向她抱怨，目前除了教書外，也兼任行政職務，「真的太累太辛苦了」。她最後也呼籲政府，若真的的在意教育，不只教育部，連行政院也應重視教育，提高教師員額配比。

立委柯志恩也說，新課綱成功與否還不知道，但是跟老師有實質的關係，很多高中老師為了要配合專班訓練，一周超時高達20小時。柯志恩指出，國中目前沒有多元選修都有2.2的教師配比了，更何況是高中端老師，建議也應增加到3.0，教育部應該要逐年展現誠意。

教育部國教署科長陳東營回應，目前教育部已建立教師媒合平台，學校若選修課程缺教師，可從大學、業界找教師來開課，鐘點費、交通費均由教育部支應。至於提高教師員額及調高鐘點費，陳東營指出，他將向人事、主會計單位反應，看後續如何處理。