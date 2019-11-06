　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

108課綱讓老師每周超時20時　教團籲高中員額增至3人、提高兼職加給

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 教團籲高中員額增至3人 。（圖／記者崔至雲攝）

▲教團籲高中員額增至3人 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

108課綱今年8月正式實施，為配合新課綱上路，大學校系慘用高中學習歷程檔案也正式起跑。全國教育產業總工會今（6日）指出，目前高中端為建置學習檔案歷程系統，教師還需開設多元選修、彈性課程，幾乎每位高中教師都疲於奔波，呼籲高中教職員額應增至每班3人，同時提高30多年未調整的鐘點費，並提高兼職行政教師職務加給，讓資源到位。

全國教育產業總工會理事長林碩杰指出，108課綱強調多元選修、彈性學習，包括國英數等一般科目都可以分組教學，目前高中職教師員額編制每班2.25人；高職商業家事類科2.5人；工農海事類科3人，加上目前各高中職因受教育部控管教師員額，因此員額比編制少，要開設多元選修及彈性學習課程，機會讓老師都到了極限。

請繼續往下閱讀...

林碩杰說，目前高中教師平均每周要兼課3至6節課，許多教師每周上課時數還超過20節，在疲於奔命的情況下，要如何兼顧授課品質？而且教師鐘點費已30年沒調漲，要馬兒好，又要馬兒不吃草。林碩杰批教育部是「功德部」。

新北市教育產業工會理事長黃耀南表示，多元選修或是彈性學習幾乎都無教課書，需要教師自編教材，其所需要準備課程時間及精神相較於部定必修課程常是數倍，教師既要顧及課程內容，又要注意授課品質，還要兼顧學校課程特色、素養教學等，實在是體力難以負擔。

▲▼ 教團籲高中員額增至3人 。（圖／記者崔至雲攝）

▲教團呼籲高中教職員額應增至每班3人，同時提高鐘點費，並提高兼職行政教師職務加給，讓資源到位。（圖／記者崔至雲攝）

黃耀南更透漏，因目前高中端需建置學習歷程檔案系統，讓校內教學組長、註冊組長、實驗研究組長等相關兼職教師的工作量暴增，目前已可預見，明年暑假將有一波行政大逃亡，而多年來兼職行政教師的職務加給也未調整，工作量卻暴增，真的會讓人做到手軟。

立委蔣乃辛也聲援高中教師並呼籲教育主管單位重視此事，他表示，108課綱的修改若不給老師充足的備課時間，這樣對教育有何幫助？現在台灣許多優秀高中生都出國念大學，「而給高中的預算經費又不提高、總統候選人說未來學貸要免息，但教育部又說這會有套利問題」。蔣乃辛氣憤表示，我們不願投入老師、不讓學生減輕負擔，這樣要培育出什麼樣的孩子？「現在政府眼裡已沒有國家的未來」。

▲▼ 教團籲高中員額增至3人 。（圖／記者崔至雲攝）

▲教團指出，目前校內教學組長、組長等相關兼職教師的工作量暴增，已預見，明年暑假將有一波行政大逃亡。（圖／記者崔至雲攝）

立委林奕華也出席記者會指出，如果教育部針對108課綱，沒有配套措施，這樣好的課綱根本無法在高中端落實，已經有很多老師向她抱怨，目前除了教書外，也兼任行政職務，「真的太累太辛苦了」。她最後也呼籲政府，若真的的在意教育，不只教育部，連行政院也應重視教育，提高教師員額配比。

立委柯志恩也說，新課綱成功與否還不知道，但是跟老師有實質的關係，很多高中老師為了要配合專班訓練，一周超時高達20小時。柯志恩指出，國中目前沒有多元選修都有2.2的教師配比了，更何況是高中端老師，建議也應增加到3.0，教育部應該要逐年展現誠意。

教育部國教署科長陳東營回應，目前教育部已建立教師媒合平台，學校若選修課程缺教師，可從大學、業界找教師來開課，鐘點費、交通費均由教育部支應。至於提高教師員額及調高鐘點費，陳東營指出，他將向人事、主會計單位反應，看後續如何處理。

ET快訊
「六福皇宮大樓」新房客曝光！JR東日本首家在台飯店2021年
新娘踩瓦片！白紗一撩「羞紅倒三角」秒見客　萬人笑炸：會恨一輩
獨／元祖少奶霸氣給千金小三難看！抓猴怒把「偷腥照」傳群組
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

教團提「增員額、提高行政加給」　教部：已降教學節數讓老師有時間備課

反對退場董事可拿校產　私校工會：建「自我防腐機制」避免少數人掌握學校

青年團體提勞權、環境議題　呼籲黨籍立委提政見落實世代正義

「不再只是老人照顧老人」　 農委會推農業結合長照

「數位故宮」前進高雄衛武營！「清明上河圖」巨幅投影動畫光牆還有VR

陪住院爺爺！他清晨4點突坐起「眼前紙袋劇晃」　一看周遭…嚇裝死倒頭睡

全面取締違法Uber倒數！　駕駛怨轉型卡關「12月人、車合法不可能」

兒戴小衛星手錶！學生家長嘴臭「拿來考試作弊」　母錯愕曝陰影...網嘆：太無知

北漂兒「拜託再等等我」！罹癌爸149字信：老天沒虧待我了　萬人淚崩

108課綱讓老師每周超時20時　教團籲高中員額增至3人、提高兼職加給

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

陳意涵DIY鬆餅做壞了　老公偷吃角角安慰：滿香的啊

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

菲律賓超強排球妹！發球先扭臀　華麗轉身連4顆「元氣彈」虐對手

韓國瑜3日消失整天在家洗衣服　深夜公開行程韓粉讚：好男人

那英《蒙面》唱「繞口」洗腦神曲　吳宗憲台下挑戰，舌頭狂打結XD

教團提「增員額、提高行政加給」　教部：已降教學節數讓老師有時間備課

反對退場董事可拿校產　私校工會：建「自我防腐機制」避免少數人掌握學校

青年團體提勞權、環境議題　呼籲黨籍立委提政見落實世代正義

「不再只是老人照顧老人」　 農委會推農業結合長照

「數位故宮」前進高雄衛武營！「清明上河圖」巨幅投影動畫光牆還有VR

陪住院爺爺！他清晨4點突坐起「眼前紙袋劇晃」　一看周遭…嚇裝死倒頭睡

全面取締違法Uber倒數！　駕駛怨轉型卡關「12月人、車合法不可能」

兒戴小衛星手錶！學生家長嘴臭「拿來考試作弊」　母錯愕曝陰影...網嘆：太無知

北漂兒「拜託再等等我」！罹癌爸149字信：老天沒虧待我了　萬人淚崩

108課綱讓老師每周超時20時　教團籲高中員額增至3人、提高兼職加給

《黑澀會》薔薔回敬中指惹怒流氓　對方下秒亮出西瓜刀

攝護腺肥如蘋果！他膀胱堵塞「炸尿1000CC」醫嚇傻：最怕腎衰竭

教團提「增員額、提高行政加給」　教部：已降教學節數讓老師有時間備課

馬英九聽到這問題笑了！三中案律師稱「不清楚中視簽約」：當天與扁見面　

快訊／「六福皇宮大樓」新房客曝光！JR東日本首家在台飯店2021年開幕

骨痛竟是攝護腺癌轉移？　高惡性攝護腺腫瘤如何治療

準備開除調查拜登之子檢察官！烏克蘭與美國切割　另開除1/3檢察官

安以軒產子百日開趴「小s變配角」　純白紗裙美翻完全逆生長

韓國瑜買豪宅　韓辦：庶民就是平民，也有買賣房產的權利

果粉有錢還是捨得花？　美國iPhone 用戶擁有智能手錶比重是Android用戶兩倍

生活熱門新聞

新娘踩瓦片「羞紅倒三角」秒見客！

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　2天防大雨地區曝

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

哈隆戰今年風王！周末恐探15°C

世界第一　台高中生發現新小行星

母哭求救重傷女兒！哪吒聽黑白無常的話怒：吾會犯天？

大一開瑪莎拉蒂！室友曝「同寢超爽福利」

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

即／秋季雙颱！24號颱風娜克莉生成

忙工作不在家！　單親爸看兒子札記心碎

樂桃超狂放票！衝日本「單程700元」

他問：墊肉生菜可煮嗎　店員曝SOP：千萬不要

拿「辛苦了」大字報被警攔　駕駛舉三張牌10年原因曝

駕駛掏2000元買檳榔　西施一見「指甲亮點」忘我了

更多熱門

相關新聞

馬英九批去中國化歷史教材荒謬

馬英九批去中國化歷史教材荒謬

歷史教育新三自運動協會今（24日）召開「反對108去中國化歷史教科書記者會」。嘉義大學歷史學系教授吳昆財指出，民進黨與總統蔡英文等為了遂行建構台灣國的最終目標。前總統馬英九說去中國化歷史課綱無法肯定自己國家主權實在荒謬！並指蔡政府正扭曲歷史，要消滅中華民國。

111學年大考不用計算機　教團籲112年應開放

111學年大考不用計算機　教團籲112年應開放

教團籲國、高中數學考招應使用計算機

教團籲國、高中數學考招應使用計算機

111年大考不能用計算機　高中師發動連署

111年大考不能用計算機　高中師發動連署

如何培養孩子的「素養」？以「三頭六臂」的編輯工作為例

如何培養孩子的「素養」？以「三頭六臂」的編輯工作為例

關鍵字：

108課綱新課綱學習歷程檔案多元選修彈性課程教師員額

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

D罩杯女球僮是真的　與米吉亞開聊

扮煮婦臥底尋兒　宇宙能量棒戳瞎眼

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

12強女球僮「胸前狂晃」　IG被神出

「有火警就躲起來」　女消防員被控擺爛：我怕火

2歲童墜橋最後身影曝光　與母緊緊牽手

子瑜曝未來規劃！網一聽笑了：超有台味

子涵「大32歲父女戀」名醫前男友曝光！飯局妹黑歷史起底

新娘踩瓦片「羞紅倒三角」秒見客！

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

「元祖少奶奶」13年爆婚變！生日當天抓包老公偷腥

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　2天防大雨地區曝

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

和孫安佐約砲被逼崩潰！米砂吐痛苦心聲：死了就能解脫

更多

最夯影音

更多
視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了
火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面