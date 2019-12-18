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對108課綱信心不足　調查：7成家長「不理解」、4成持悲觀態度

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▲▼ 調查：7成家長「不理解」、4成持悲觀態度 。（圖／記者崔至雲攝）

▲家長聯盟公布7大教育議題問卷調查。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

全國家長會長聯盟日前針對108課綱、大學入學制度、高中入學制度、技職教育、偏鄉教育、不適任教師處理機制、性平教育等七大教育議題進行問卷調查。調查發現，有7成家長對於新課綱的素養導向理解程度，回覆「不理解」或「不清楚」，更有近4成家長對於108課綱抱持「悲觀」態度，顯示家長對新課綱的信心仍不足。

全長聯理事長楊郡慈表示，日前在全國辦理了八場教育議題座談會，共回收22縣市共3032份有效問卷，包括國小家長1289份（42.5%）、國中家長886（29.2%）、高中家長676份（22.3％）、高職家長118份（3.9%）。

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楊郡慈指出，針對108課綱的上路，有17.9%的家長表示「樂觀」，38.5%認為「悲觀」，持「中間立場」則有33%，顯示家長對新課綱的信心仍不足。對於素養導向的理解程度，回覆「不理解」或「不清楚」的家長達70.2%。

▲▼ 調查：7成家長「不理解」、4成持悲觀態度 。（圖／記者崔至雲攝）

▲針對108課綱的上路，調查發現，17.9%的家長表示「樂觀」，38.5%認為「悲觀」，持「中間立場」則有33%，顯示家長對新課綱的信心仍不足。（圖／記者崔至雲攝）

在大學入學制度方面，楊郡慈分析，有92%的家長認為「應力求公平、公正、公開」；49.4%的家長認為「只有教育主管機關舉辦或是認可之競賽、檢定、證照，方能列為大學申請入學的參採資料」。在被問到最近大家最關心的指考名額比例時，扣除國小家長後，選擇「40%以下」的有38%，選擇「40%以上」則有過半數的51.3%，顯然多數家長期待指考名額比例的增加。

在技職教育部分，調查指出，認為教育主管機關應協助提供高職教師到產業研習或進修的機會的家長高達91.6%。而針對日前三讀通過修正技術及職業教育法部分條文，未來技術型高中專科教師不須符合每任教滿6年應至業界研習或研究半年的規定，有74%的家長認為該規定應該要落實，讓技職教育學以致用。

▲▼ 調查：7成家長「不理解」、4成持悲觀態度 。（圖／記者崔至雲攝）

▲調查發現，61.3%的家長認為升高中會考成績的採計應直接比七級分，不宜先比三等第再比四標示，以避免對特殊性向的孩子不公平。（圖／記者崔至雲攝）

在高中入學制度部分，有61.3%的家長認為升高中會考成績的採計應直接比七級分，不宜先比三等第再比四標示，以避免對特殊性向的孩子不公平。在偏鄉教育部分，有78.7%的家長贊成在不影響文化傳承的條件下，應積極推動偏鄉學校的整併；82.8％的家長認為應該規劃偏鄉跨校選課，並由校方提供交通安排;有七成的家長認為應該要推動教師區域輪調制；並且有78.1％的家長認為偏鄉教育應著重基礎學科能力的評估及提升。

在性平教育部分，則有77.6%家長認為在繼續推動性平教育之前，應該要儘速確定「性別」的定義，指的是生理性別（sex）還是社會性別（gender）。

楊郡慈表示，根據此問卷的結果與分區座談的資料彙整後，全國及各區的家長及教育團體將在22日晚上在公務人力發展中心福華國際文教會館一樓前瞻廳舉辦「2019全國家長與總統候選人有約-教育座談會」，邀請總統候選人與家長對話，並且依據前述問卷結果及各團體意見，擬定請總統候選人回覆的教育相關問題。
 

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