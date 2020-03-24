逆子縱火母死姊重傷辯「爸說沒事要我快走」　夢到母親嚇醒…抄佛經認錯

▲林男縱火燒死自己母親，害姐姐重傷後，躲到西門町的旅館休息被逮。（圖為資料照／記者陳以昇翻攝）

記者劉昌松／台北報導

36歲林姓男子今年初因不滿家中經營的彩券行客人太多太忙，和父親、姊姊吵架後，跑去買汽油回店裡潑灑縱火，造成行動不便的母親慘死床上，姐姐重傷，林男則是馬上去買了新衣服換裝後，手機遙控刪除店內監視畫面，躲到旅館去，落網後辯稱「父親說沒事，要我快走」，台北地檢署24日依殺害直系尊親屬等罪起訴。

有躁鬱症的林男過去就有多次在家中縱火紀錄，平常和父母、姊姊輪班在新北市新店區住處經營彩券行，事發的1月28日下午，林父出門去倒垃圾後回店內，聽到林男抱怨剛剛獨自顧店，客人很多，都沒人幫忙，姐姐回嗆「你平常也不會幫忙」，林男竟因此怒火中燒，去加油站買了約10公升汽油，然後頭戴安全帽，回家朝姊姊潑灑。

▲消防隊趕往救出受困火場的林家母女時，林母已無呼吸心跳。（圖為資料照／記者陳豐德翻攝）

林父試圖阻止不成，林姐頓時成了火球，而灑到地上的汽油也一發不可收拾，延燒到店後方的住家，躺在床上的林母因小兒麻痺行動不便，在高溫下嚴重脫水、嗆死，林父、林姐獲救送醫分受輕重傷。

而林男縱火後，馬上去買了新衣服變裝，用手機遙控刪除店內監視畫面檔案，再把手機關掉，讓警方無法追蹤GPS定位，躲到西門町的便宜旅館休息，警方循線逮到人後，林男若無其事地否認縱火殺人，辯稱應該只會造成家人受傷、受重傷，「父親說沒事，要我快走，姊姊去沖個水就好」，還說因為覺得汽油味太重所以要換衣服。

▲林男刻意戴著安全帽回家縱火後逃逸。（圖為資料照／記者陳以昇翻攝）

堅不認錯的林男被收押到看守所後，經常在深夜睡覺時夢到死去的母親而驚醒，趕緊手抄了多部經書、弟子規，再次開庭時呈給檢察官表示「我錯了，對不起」，不過林父表示，林男已經不是第一次縱火，無法原諒他這次燒死母親，還導致姐姐重傷，檢察官偵查後依最少要判15年徒刑的殺害直系尊親屬、殺人未遂、放火燒燬建物、毀損等罪起訴林男。

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