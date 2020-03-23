「這邊我先佔的！」2街友搶地盤開打…瘦小男拿刀猛刺奪命　判賠151萬

▲柯男遭痛揍心生不滿，持刀狂桶陳男9刀逃跑，路人見陳男倒在梯間滿地血，嚇得趕緊報警；法院依殺人罪判陳男14年徒刑、民事判賠陳男母親、胞兄151萬元。（圖／記者黃彥傑攝）

記者羅志華／台北報導

北市柯姓街友於2019年3月間，在萬華區一場關懷弱勢活動前坐在梯間休息，不料陳姓街友上前稱「這裡他已佔了7、8年了」出拳痛揍柯男，柯男氣不過在扭打間抽刀狂桶陳男後逃跑，路人發現時陳男已倒臥血泊身亡。柯男刑事一審判刑18年6月、二審改判14年；民事部分，北院日前判柯男應賠陳男母親、胞兄151萬元。

柯男於2019年3月間，一早就到萬華區某區民中心，準備參加中午的關懷弱勢活動領便當，不料他趁活動開始前在3、4樓梯間休息時，一名陳姓街友上前「宣示主權」，稱他已在這佔了7、8年，要將柯男驅趕；柯男認為這是公家領域不服，無奈他身形瘦弱，慘遭陳男一頓痛揍，狼狽逃走。

挨揍的柯男越想越氣，本想找另名王姓街友幫忙，但王姓街友跟他不熟，且跟陳男也有點交情不願介入，柯男越想越氣，又上前找陳男理論，卻再度慘遭痛毆，但這次他不忍了，於扭打中抽刀狂桶陳男9下，見陳男倒下後隨即逃跑，路人走過驚見陳男倒臥梯間、地上滿是鮮血，嚇得趕緊報警。

法院審理時，認為柯男拿刀猛刺陳男臉、胸、腹部，且連續刺擊多刀，有不確定殺人故意，依殺人罪判他18年6月徒刑；二審時法官認為，柯男遭身形壯碩的陳男痛毆，為了報復才臨時起意持刀傷人，改判14年。民事部分，判柯男應賠陳男母親140萬2698元，而陳男胞兄支出的11萬2400元喪葬費，也應由柯男負責。

我沒有遲到，是時間遲到了！

中天不服「鳳凰雲」遭罰40萬！提訴訟辯有查證…結果NCC獲勝

「鴻海跑步哥」罵郭台銘是垃圾 PTT自問自答咒郭母被起訴



