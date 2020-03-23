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台灣藝術家在香港放火　自稱「淨化空氣」被捕還大笑

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▲▼荷李活道公園及畫廊接連起火　台灣藝術家自己舖「燒畫」被捕。（圖／香港01，請勿隨意使用）

▲藝術家被警方逮捕時滿臉笑容。（圖／香港01，下同）

圖文／香港01

香港上環發生離奇縱火案。荷里活道公園及附近一間畫廊，今日（23日）凌晨於10分鐘內接連起火。消防及警方頻撲期間，於畫廊內截獲一名紋身赤腳男在燒畫，當時他精神有異，被捕時更高舉「V」字手勢。警方經調查後，卻揭發他是畫廊的台灣人藝術家兼店主，有人聲稱此舉只為「淨化香港」。警方相信2宗案件有關聯，正調查事件內龍去脈。

周一（23日）凌晨約3時09分，警方先後接獲多人報案，指荷李活道公園對開突然起火，且火勢猛烈，據報一度傳出爆炸聲。消防趕抵發現有多達4處火頭，動用1隊煙帽隊（配呼吸器的消防員）及1條喉（水管）將火救熄。火警中幸無釀傷亡或需要疏散，但4處地點均有露宿者雜物及椅凳等被嚴重焚毀。

▼公園內發生多起火災，許多雜物被燒毀。

▲▼荷李活道公園及畫廊接連起火　台灣藝術家自己舖「燒畫」被捕。（圖／香港01，請勿隨意使用）

約10分鐘後，消防仍在公園調查之際，數十米外荷李活道254號一間畫廊的天井，據報亦突然起火，傳出陣陣濃煙。消防瞬即趕抵將火救熄，經調查後相信2宗案件均有可疑，警方列作「縱火」處理，中區警區刑事調查隊接手合併調查。

現場消息稱，消防在畫廊救援期間，發現一名形跡可疑、手腳有紋身的赤腳男子在焚燒畫報，當時他語無倫次，懷疑精神有異。警方經調查後，證實疑犯姓林（40歲），由台灣來港，畫廊亦由他開設，並曾接受傳媒訪問，而燒畫目的為了「淨化香港」，有附近居民則指昨日（22日）已見畫廊天井有火冒出。

由於事件與公園縱火案的時間、距離及手法吻合，警方不排除2宗案件有關連，事後以涉嫌「縱火」將林男拘捕，並帶署調查，他被捕時更高舉「V」字手勢。

▼藝術家也在自己的畫廊焚燒物品。

▲▼荷李活道公園及畫廊接連起火　台灣藝術家自己舖「燒畫」被捕。（圖／香港01，請勿隨意使用）

▲▼荷李活道公園及畫廊接連起火　台灣藝術家自己舖「燒畫」被捕。（圖／香港01，請勿隨意使用）

▲▼荷李活道公園及畫廊接連起火　台灣藝術家自己舖「燒畫」被捕。（圖／香港01，請勿隨意使用）

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