邊開車邊摸女學生肚子再伸大腿內側　狼師辯：關心她的體態

▲陳姓狼師趁著載女學生去面試實習機會的時候，對女學生上下其手，被依性騷擾罪起訴。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

新北市某高職陳姓建教組長，去年開車載1名女學生到五星級酒店面試實習機會，途中多次伸手捏女學生的臉頰、撫摸女學生肚子、還把手放在女學生的鼠蹊部、捏大腿，被女學生提告後，陳男辯稱只是關心女學生體態似乎變得比較肥胖，台北地檢署調查後依對未成年性騷擾等罪起訴陳男，並請求法院加重其刑。

已於2020年2月離職的陳男，原本在學校是負責督導學生實習工作的建教組組長，2019年10月初，他開著學校的公務車，載被害人到台北寒舍愛美酒店面試半小時之後，再送被害人到捷運站搭車。

▲狼師辯稱只是關心女學生體態肥胖問題。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

起訴指出，陳男在接送被害人面試的途中，就假借討論被害人身型肥胖問題，先是伸出右手，捏坐在副駕駛座的被害人左臉頰，接者又撫摸被害人肚子，並在肚子上左右移動，最後直接把右手放在被害人左大腿內側接近鼠蹊部，捏被害人大腿。

事後女學生報警提告，陳男辯稱出於關心學生才會做出相關舉動，檢察官認定陳男涉嫌性騷擾罪，且對未成年人犯罪，請求法院判決時，依《兒童及少年福利與權益保障法》，加重其刑。

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