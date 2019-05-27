大雞晚啼？小孩自傷或不理人可能是遲緩　儘快尋求早療協助

▲張舜雯主任表示，小孩的發展應多方面評估而且在不同年齡會有不同的發展。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

許多家長都會拿家中的哥哥與弟弟比較，哥哥二歲就很會講話為何弟弟三歲還不太會講，或拿隔壁同齡小孩的經驗比較，來判斷小孩是否發展落後的問題。台東馬偕復健科張舜雯主任提醒家長，擔心小孩是不是有遲緩，最簡單的初步評估可參考兒童健康手冊中發展診察，若小孩未達手冊中的階段表現則儘早來兒童聯合評估中心，請早療團隊來協助。

張舜雯主任表示，事實上小孩的發展應多方面評估，從粗大動作、精細動作、語言表達、理解能力、社交表達等，在不同年齡會有不同的發展。張舜雯並提到曾治療一名病童，屢次打傷自己下巴來表達情緒，經檢查才判斷是患自閉症，給予物理、職能、語言、心理各方面的治療後，原本不理人的個性，現在已會對著我笑了，令團隊非常欣慰！張醫師進一步表示，早療的協助讓小朋友的發展可達該年齡最好的狀況，讓他在進入小學階段可以更順利。

▲早療的觀念是以家庭為中心，早療團隊希望家庭能與醫院搭配，一起參與小孩發展的第一哩路。

張舜雯提到會造成發展遲緩的原因很多，有很能是隔代教養社會刺激不足，也有可能是本身帶有先天性疾病、或早產造成的肌肉統合問題、聽力視力障礙等原因。張舜雯曾治療過一位腦性麻痺個案，父母在小孩一歲多帶來時表示，小孩還不會翻身，且不理人。經查其病史發現病童是過月（40週）出生，出生時延遲10分鐘才哭泣，腦部缺氧有受損，診斷是腦性麻痺。除了心肺及有癲癇問題外，眼睛也因為連接腦部的神經受損而無法看到。腦性麻痺（cerebral palsy）患童，依腦部受傷的部位和嚴重度的不同，在臨床上會出現不同程度的症狀。有些除了動作障礙之外，有時傷害可能影響到動作以外的其他腦部區域，伴隨其他方面的障礙如視覺、聽覺、語言溝通、感覺及智能與學習發展上多重障礙。因此需要多領域專業介入評估包括小兒神經科醫師、小兒心智科醫師、復健科醫師、物理治療師、職能治療師、語言治療師、臨床心理師、聽力師、視力檢查師、社會工作師等。

▲▼家長在醫院學了技巧後，在家要每天練習，這樣小孩的進步才會快。

台東因幅員較狹長來醫院不便，也是造成早療無法持續的原因。張舜雯特別提到現在早療的觀念是以家庭為中心，在醫院學了一些技巧後，在家也要每天練習，這樣小孩的進步才會快。以肌肉能力較不足、喜歡躺在沙發不想動的小朋友為例，可家跟他一起玩一些遊戲，如：小牛耕田、大法師、火車過山洞等，藉遊戲達增強肌力的效果。希望能醫院與家庭搭配，一起參與小孩發展的第一哩路。