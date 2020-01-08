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在付出中依「允」又溫「柔」　用心照護大孩子

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▲▼慈濟照顧戶張允柔曾過著同時照顧車禍受傷的先生、身心障礙的兒子，不服輸的她不願向別人求助，認為還有人比她更苦。如今的張允柔還完債務、每週兩天到慈濟環保站做志工，還用自己的經歷鼓勵別人。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會 林佳予

張允柔，曾過著照顧車禍受傷的先生、身心障礙的兒子，曾經身上只剩下10元，只能買一碗白飯，不服輸的她，始終不願向別人求助，因認為還有人比她更苦。如今的張允柔還完債務、每週兩天到慈濟環保站做志工，還用自己的經歷鼓勵別人。

張允柔的先生1983年發生車禍傷及腦部，當時兒子志輝才出生8個半月，家裡重擔都在她身上。志輝一瞑大一寸，卻無法走路站立，經檢查確診為聲障、語障、智能障礙，就這樣，張允柔獨自照顧2個生活無法自理的家人，持續好幾年…張允柔說：「當時我就揹著志輝，一手大包小包、一手牽著他爸爸，搭公車去醫院。」

志輝6歲開始到十方啟能中心日托，學習生活自理能力，張允柔再去上班，放學後、假日由先生協助照料，為了賺錢，張允柔也會上夜班。然而，先生在2013年因病往生，張允柔白天送志輝上學後才能去工作，下班後繼續照顧志輝，為了接送志輝，張允柔也學會開車。每天睡眠不足的張允柔只能趁空檔休息，連考駕照的空檔也是。

家庭支出如雪球般越滾越大的經濟重擔，壓得張允柔快喘不過氣，但不服輸的個性讓她不願開口借錢。先生還在時，有一次張允柔把僅剩的200元交給先生後去上班，拜託對方先給當天的費用。曾經身上只剩10元，她拜託一位要去買自助餐的阿婆幫忙買10元的白飯，順便加一點菜湯，阿婆擔心她吃不飽，張允柔自稱要減肥。

▲▼慈濟照顧戶張允柔曾過著同時照顧車禍受傷的先生、身心障礙的兒子，不服輸的她不願向別人求助，認為還有人比她更苦。如今的張允柔還完債務、每週兩天到慈濟環保站做志工，還用自己的經歷鼓勵別人。（圖／慈濟基金會提供）

張允柔從事過照服員、工廠作業員、擺地攤、家庭代工等工作，不願欠債的她領到工資、勞保退休金就開始還志輝的學費，但一直東牆補西牆，十方啟能中心知道後提報給慈濟，志工前往關懷時，張允柔原本不願接受慈濟的補助，她說：「比我苦的人更多」，經過志工多次互動，為了兒子，才讓慈濟協助每個月生活補助。

日前張允柔將志輝的學費還完，無債一身輕的感覺讓她感覺很棒。數十年耗盡的體力也終於有時間利用志輝上學時補眠補回來，但她很慶幸自己的身體還算健康。

秉持回饋社會的心，張允柔開始到慈濟環保站做回收，從每週一天，到現在每週二天，還會開車載其他志工一起做環保，有時也會配合香積勤務。

▲▼慈濟照顧戶張允柔曾過著同時照顧車禍受傷的先生、身心障礙的兒子，不服輸的她不願向別人求助，認為還有人比她更苦。如今的張允柔還完債務、每週兩天到慈濟環保站做志工，還用自己的經歷鼓勵別人。（圖／慈濟基金會提供）

樂觀正向的張允柔用自己的經歷鼓勵別人，曾有一次遇到病人的太太哭哭啼啼、覺得自己命苦，張允柔開導她：妳還有娘家幫忙雇人照顧先生，還有健康的小孩，要堅強、妳還比我年輕。張允柔鼓勵對方要認真看著怎麼照顧先生，才有能力照顧先生。

志輝也在接受訓練後，開始能做簡單的生活自理，雖然有時無法控制情緒，有一些事情還無法自理，但現在已經可以走路、拿筷子吃飯、自行便溺。以前過馬路時，都是張允柔牽著志輝走，如今是志輝牽著張允柔走。

志輝37歲了，卻始終像著小孩，69歲的張允柔雖然擔心著志輝的未來，但志輝一天天的進步、成長，也讓張允柔欣慰。

▲▼慈濟照顧戶張允柔曾過著同時照顧車禍受傷的先生、身心障礙的兒子，不服輸的她不願向別人求助，認為還有人比她更苦。如今的張允柔還完債務、每週兩天到慈濟環保站做志工，還用自己的經歷鼓勵別人。（圖／慈濟基金會提供）

張允柔說：很多人都覺得她很可憐，但她認為還有人比她更可憐。張允柔表示，我非常感恩這門功課讓我體會人生，過去的我脾氣不好，我的稜角太多，這對父子倆是賜給我、他們磨練我的稜角，我現在講話才比較溫柔。為了提醒自己說話要溫柔，她才改名為允柔，時時提醒自己。

慈濟基金會表示，慈濟於2020年1月預計舉辦42場次冬令發放，發放逾2萬1千戶，在台中市將舉辦13場給超過2千3百戶。

▲▼慈濟照顧戶張允柔曾過著同時照顧車禍受傷的先生、身心障礙的兒子，不服輸的她不願向別人求助，認為還有人比她更苦。如今的張允柔還完債務、每週兩天到慈濟環保站做志工，還用自己的經歷鼓勵別人。（圖／慈濟基金會提供）

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