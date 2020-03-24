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學習不中斷！　教育部推「教育雲」線上教學…教材內容、設備申請一次看懂

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▲新竹市政府教育處副處長沈靜濤檢視線上學習資源設備。（圖／新竹市政府提供）

▲為因應疫情停課狀況，各縣市政府推線上學習平台。（示意圖／新竹市政府提供）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，教育部通知各學校，若因疫情發生停課的狀況，可用線上補課方式，讓學生停課不停學，所有衍生的可能費用均由各地縣市政府支援、補助。教育部也將實施線上課程所需資源與服務，公告於「教育雲」入口網，內容包括，數位教材、教學軟體等，另提供實施步驟、注意事項等，學校可參考規劃校內的線上補課教學計畫。

中央流行疫情指揮中心日前公布北部某所高中因校內有2例新冠肺炎確診病例，全校停課7天，該校1,650名學生採線上學習系統操作及學習演練，安排50%直播線上教學，50%為自主線上學習。但該校也有年紀稍長的教師認為，線上學習系統對於年長教師來說確實是個困難，甚至提議，停課7天的課程內容，之後補實體課程應該比較好。

請繼續往下閱讀...

教育部說明，校長需統籌事務推動及人力與資源調配，並指派一名人員為聯絡窗口，教務處也應協助教師規劃及備妥校內線上補課計畫，並盤點校內資訊設備並備妥相關所需設備，提供缺乏資訊設備及網路師生借用所需之學習資源，以利教師授課及學生學習，並以弱勢學生家庭為優先。

▲▼ 線上學習平台，葉丙成 。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部「教育雲」入口網提供數位教材、教學軟體，學校可參考規劃校內的線上補課教學計畫。（圖／記者崔至雲攝）

教育部建議，實施線上課程的學校，校方也應協助教師熟悉線上學習平台及教學資源工具使用，以利課程進行，並加強親師生宣導，以利實施線上課程教學與學習，同時鼓勵家長關心、引導及陪伴孩子，並建立孩子的學習信心，讓學習持續不間斷，依教師所規劃時間上課及自學相關課程內容，並善加運用數位工具向教師提問，以提升學習成效。

教育部也呼籲各直轄市及縣市政府教育單位首長召集相關單位代表成立地方因應團隊，隨時掌握停班停課學校、人數及轄內相關資訊設備數量，依停課規模 及人數提供所需服務及資源調度，並建立各縣市與學校相關單位聯繫窗口及通報流程，並盤點各校資訊設備並備妥因應停課所需相關資訊設備，適時調配縣 市內資源，協助學生借用所需之學習資源。

▲縣長饒慶鈴出席直播會議表示，透過「遠距線上學習教室」讓學生停課不停學。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲透過「遠距線上學習教室」讓學生停課不停學。（示意圖／台東縣政府提供）

針對線上補課須硬體設備的支持，教育部指出，未來若有1成多學生遇到停課狀況，須另外申請行動載具和網路等設備，目前各縣市備妥6萬4000台行動載具；國內許多電信業者也提供3萬2000個免費網路吃到飽帳號，開放弱勢生申請。

教育部進一步說明，經濟弱勢生可享有吃到飽免費15天，只要申請書和監護人同意書，教育局處即配送SIM卡；非經濟弱勢學生亦有電信業者優惠方案，提供居家線上學習。

教育部強調，一旦發生因疫情停課，學生停課不停學，教育部已發布「線上課程教學與學習參考指引」，並提前部署，統籌調度資訊設備，已協調五大電信系統商在停課期間提供弱勢家庭免費使用及其他學生上網優惠方案，更透過公私協力合作，提供實施線上課程所需資源與服務，民間廠商支援有台灣微軟Teams、思科台灣WebEx、Zoom等視訊系統及教科書出版商提供的備課軟體等，讓全國學校師生都能免費使用。

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