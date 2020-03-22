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疫情未失控反對大學實施遠距教學！教團：恐助長社區群聚感染機會

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▲▼ 台大,台灣大學,椰林大道, 。（圖／資料照）

▲台大考慮跟進實施全校遠距教學 。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

教育部發布「大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情採遠距教學注意事項」，針對部分大學將進行全面遠距教學提出指導原則。全國私校工會今（22日）認為，若疫情未失控，反對大學現階段全面實施遠距教學，因各大學尚未具備全面遠距教學的能力與條件，冒然實施全面遠距教學，授課品質與學習成效將大打折扣，且讓學生不到校在校外自由行動，恐怕會助長社區群聚感染機會。

全國私校工會表示，為杜絕群聚感染，美國哈佛等數所名校紛紛宣布改採線上授課，日前中原大學搶開先例宣布將實施全校遠距教學，台灣大學也考慮跟進，卻遭教育部質疑此舉是否切合防疫需求，進而降低師生風險，並兼顧教授課品質及學生學習成效？

請繼續往下閱讀...

全國私校工會指出，教育部推行遠距教學多年，目前各大學也僅有少數課程實施遠距教學，未曾有全校所有課程均實施遠距教學的經驗。遠距教學存在不少問題，若冒然實施恐怕會影響學生受教權。且目前學校進行的同步遠距教學，由於網路頻寛不夠，學生未具足夠設備參與遠距教學，導致成效並不佳。若採非同步教學，因有不少老師從未具遠距教學經驗，加上實作課無法進行，以及管控學生出席狀況亦有疑問。

▲▼教育部。（圖／記者崔至雲攝）

▲全國私校工會強調，若疫情未失控，支持教育部作法。（圖／記者崔至雲攝）

全國私校工會理事長尤榮輝說，目前國內各大學並未具備實施全面遠距教學的主客觀條件，且台灣防疫強度高於美國，在學校尚未出現確診個案下，全面實施遠距教學取代實體教學似乎不具必要性及合理性，且讓學生全時在校外「自由行」，恐怕又是另一個破口。

若疫情未失控，全國私校工會支持教育部的作法，為確保教學成效，反對大學現階段全面實施遠距教學，呼籲各大學應依教育部頒布措施，確實做好防疫工作，並建議辦理遠距教學研習，協助老師減輕備課壓力，之後再進行短期全校大規模遠距教學演練，等相關設備、技術能力與經驗完備後再來考慮實施全面遠距教學。

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