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防疫停課不停學！　Adobe擴大授權提供師生免費使用

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,上海。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情升溫，Adobe宣布，學生能夠學校停課期間存取Creative Cloud。（示意圖／路透）

科技中心／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在各國蔓延，台灣大學生、高中生近期陸續確診病例，已有學校啟動線上教學，國外軟體服務商Adobe也宣布，即日起到5月31日，只要有訂閱Adobe Creative Cloud的學校，都可授權給該校師生，讓學生在停課期間也能使用應用軟體。

隨著新冠肺炎疫情升溫，國內外軟體服務商陸續開放相關應用軟體，讓學生在家也能使用，Adobe宣布，在今年5月31日前，針對目前僅為學生提供實驗室存取權的學校和大專院校，提供Creative Cloud的臨時居家存取權，無需支付額外費用。

Adobe這項服務對全球都開放，因此有訂閱Adobe Creative Cloud的台灣院校，即可透過IT管理員的授權，將權限提供給該校的師生使用。

換句話說，學生在家也能用自己的電腦，只要登入Adobe Admin Console中的Adobe ID、Federated ID或Enterprise ID帳號，下載授權Creative Cloud軟體，讓學生能夠在學校停課期間也能使用Photoshop、Illustrator、InDesign等應用軟體。

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