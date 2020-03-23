線上教學正夯！　老師實測「4直播工具」...大推這2款最順手

▲教育部推出遠距教學方案。（圖／翻攝自教育部教育雲）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸嚴峻，台灣北部某所高中因有2確診病例，緊急停校7天。教育部通知各校，若因疫情發生停課的狀況，可用線上補課的方式，讓學生停課不停學。有老師實測教育部推薦的線上直播平台，認為「這兩款」最適合遠距教學。

教育部「教育雲」網站指出，線上補課主要分3種實施模式，為教師直播教學，搭配現有數位教材或線上學習平臺，以及對多雙向視訊教學。教師可選擇適合順手的直播教學工具，例如ZOOM、Teams（Microsoft Teams）、Google（google Hangouts Meet），搭配現有數位教材（康軒雲、翰林出版）或線上學習平台（因材網、學習拍），讓學生學習更順暢。

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若想要多人雙向視訊教學，教育雲建議，可選擇「臺北酷課雲──酷課OnO」，除了提供視訊、文字討論，還有電子白板、開問卷投票、上傳檔案、師生共享螢幕等功能，讓教學更順暢。

▲教育部希望線上教學讓學生停課不停學。（圖／基隆市政府提供）

有幾位老師實測這幾款線上直播工具，認為ZOOM上手速度最快，登入介面、加入會議簡單、好用。臺北酷課雲則是相關連結和資源豐富，但操作介面複雜，對小學生難度較高。



至於google Hangouts Meet操作上比ZOOM好用，但更適合會議使用而非教學；Microsoft Teams上傳檔案方便，能快速分組，不過介面用語跟老師使用的習慣不同。



整體而言，不少老師認為ZOOM、酷課OnO最適合用來遠距教學。

教育雲也在網站最後分享各教學平台的聯絡方式，若師生使用介面時有任何疑慮，可洽該平台客服查詢。