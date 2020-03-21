遠距教學難控管學生　教育部要各大學主動掌握到課狀況

▲教育部。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學今（21日）進行校務會議，其中討論遠距教學的實施，提出應依疫情發展逐步調整且須掌握學生到課情形的建議，教育部對此表示支持，並表示，學校除了幫助教授熟悉遠距教學外，也應主動掌握學生線上到課狀況，不能因為遠距教學反而讓學生到課難以掌握，導致在周遭社區或四處群聚而形成防疫破口。

教育部指出，遠距教學是將來學校如因疫情停課或為降低群聚風險時，提供安心就學措施的重要一環。但因應疫情而實施遠距教學，需讓學生在家或宿舍進行學習，而不要出入公共場所，這才是為防疫實施遠距教學的本意，否則就是本末倒置。

請繼續往下閱讀...

教育部強調，雖然現在不少歐美大學因應當地疫情進入社區感染，全面停課實施遠距教學，希望讓學生盡量在家學習不要外出，這對學生、對社區防疫都是必要作為。但台灣目前疫情控制得宜，學校如要提前部署，不管要進行「大規模進行線上演練」或是「全校性實施遠距教學」，需妥為公告說明，避免引起外界無謂的揣測擔憂；同時需確實掌握學生到課情形，讓學生在家或宿舍進行學習，而不要出入公共場所，這才是為防疫實施遠距教學的本意。

教育部也特別提醒，學校如果不是屬於因停課標準、小規模、短期內進行遠距教學等情形，而是要「大規模進行線上演練」或「全校性實施遠距教學」時，因為沒有突發疫情的急迫性，學校應將防疫需求考量及遠距教學方式等規劃先行報送教育部檢視後始得辦理。畢竟現在仍在學期進行期間，學校有義務提供完善授課學習品質，並配合防疫需求掌握學生到課的社會責。

最後教育部也呼籲，學校及教授需持續準備、精進遠距教學，為將來各種疫情的可能發展，做最壞的打算、最好的準備。

