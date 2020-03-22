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美加防疫採線上教學　留學生無奈回不了台原因曝

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▲新冠肺炎疫情延燒全球。（圖／路透

▲新冠肺炎疫情延燒全球。（圖／路透）

記者崔至雲／台北報導

隨著歐美新冠肺炎疫情越來越嚴重，滯外的留學生處境也愈加艱困。目前待在加拿大多倫多的Ashley表示，現在的疫情真的讓她很想回台灣，但現在不僅機票上看進5萬台幣，高出以往的一倍，也深怕在飛機上會加速病毒的傳播，因此暫緩了回台的計畫。

Ashley去年12月底到加拿大讀大一，回憶起疫情剛爆發，她說，原本加拿大人對於疫情都沒有很緊張，直到加拿大總理杜魯多的夫人被確診，才越來越多人感到緊張，現在才有零星的加拿大人會戴口罩。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／留學生提供）

▲超商湧進超長隊伍採買民生用品 。（圖／留學生提供）

Ashley說明，儘管現在有些人也開始戴口罩，但因為自己是亞洲面孔，戴口罩前還是會有點猶豫一下，因為之前她戴口罩上街，有警察及保全特地走到她前面請她拿下，他們認為這樣會造成群聚恐慌，最後她只好無奈拿下。Ashley無奈表示，「這就是民俗不同」，雖然自己不認同，但因身在此地，也只能接受這樣的事情，也只能祈禱自己的身體能健康。

一名住在美國灣區的C留學生也指出，目前在美國快一年了，原本預計6月中返台，但目前因為疫情不確定，也取消了這個計畫。目前學校的課程都已改為線上授課，避免多人處於密閉空間，而原先預定的期末考也因為疫情改成「take home exams」(在家考試)或是直接取消。校園內則是禁止在餐廳用餐，只接受外帶。

▲▼ 。（圖／留學生提供）

▲▼美國各大學改線上課程公告。（圖／留學生提供）

▲▼ 。（圖／留學生提供）

C生無奈地說，目前就算想回台灣，但也礙於很多事情沒完成無法回台，但他坦言，若疫情繼續升溫，或是自己身體出了狀況，也許就一定要回台灣了。

C生說，其實歐美人的觀念，比較接近「健康的人不用戴口罩，生病的人才需要戴」的觀念，所以戴口罩的人真的不多，但超商卻一直有搶購民生用品的現象，包括衛生紙、飲用水等，甚至成藥也一直買，他認為是美國人習慣買成藥的行為。

▲▼ 。（圖／留學生提供）

▲超市門口隨時公告沒貨商品。（圖／留學生提供）

另一名留學生Peter也向《ETtoday新聞雲》表示，雖然目前決定繼續待在美國，但心情還是很緊張，尤其上周學校宿舍出現確診案例，「這個時候，我確實蠻想回台灣的」，但因學校已取消所有實體課程與會議，以安全性來考量來說，防疫工作部署都滿完善，所以還是決定留在美國，不隨便亂移動，只希望疫情不要越演越烈。
 

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