消除泰安鄉結核病　「山地原鄉結核病發現計畫」提供免費檢查

▲謝為忠副院長表示，2019年推動泰安鄉結核病篩檢活動，幫助民眾早期發現早期治療，成果受肯定。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

「結核病」一直以來是苗栗縣法定傳染病之首，尤其在泰安鄉的發生率是最高的，大千綜合醫院在2019年特與苗栗縣衛生局合作，推動「山地原鄉結核病發現計畫」，在符合篩檢資格的民眾185人中，成功發現1位肺結核確診個案，目前接受用藥治療、狀況穩定。

大千綜合醫院醫療副院長暨胸腔內科醫師謝為忠表示，由於泰安鄉交通不便、醫療資源較少，進而影響結核病人的早期發現與治療，大千致力於山地醫療多年，因此2019年特提供泰安鄉民眾免費胸部X光檢查，鼓勵民眾照顧自身健康，活動受到泰安鄉鄉民踴躍響應。

謝為忠表示，3月24日為世界結核日，並提醒民眾結核病發病初期症狀可能不明顯，但可透過7分篩檢法做初步檢查：咳嗽超過2週（2分）、咳嗽有痰（2分）、胸痛（1分）、沒有食慾（1分）、體重減輕（1分），只要合計5分以上，就要盡快就醫檢查。

▲透過7分篩檢法若有超過5分，就要盡快就醫檢查。 （圖／記者黃孟珍翻攝）

另外，由於結核病傳染力高，為了能徹底根除其病菌，近年政府積極推動「潛伏結核感染治療」，亦即各地衛生所會針對曾與結核病人接觸過的民眾進行檢測，若呈現陽性，則會在尚未發病或傳染給其他人之前，就先進行預防性投藥治療，以消滅體內潛藏的結核菌。

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