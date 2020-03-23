「頭份要淪陷了！」苗栗女LINE群組狂傳疫情謠言　警逮人函送偵辦

▲鍾女在網路上傳播一些不實疫情消息，造成民眾恐慌，經警方調查後，遭函送法辦。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名鍾姓女子，日前在LINE群組裡，轉發未經查證的新冠肺炎疫情謠言，內容更提及「頭份要淪陷了」、「病毒來了」等，造成民眾內心一陣恐慌；頭份分局立即展開偵辦，鍾女22日晚間到案說明後，坦承不諱，訊後依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》罪嫌函送苗栗地檢署。

警方表示，日前在竹南1個LINE群組內，發現署名「O珠」之小姐於該群組內傳送「第53例是竹北00的工程師、有竹南園區的工程師目前在00醫院隔離，所以病毒已來新竹、竹南了，大家要小心」、「目前在00醫院隔離的工程師是跟第53例00的工程師一起在德國工作6-7個月」及「苗栗第一例確診病例為苑裡人，跑到銀河路KTV唱歌，頭份要淪陷了！」等未經證實的字句，造成民眾人心惶惶。

頭份警方經向該LINE群組創辦人查證後，得知為1名鍾姓女子所為，並傳喚鍾女到案說明，鍾女也坦承未經證實散布不實消息行為，警方訊問後依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》罪嫌，將鍾女函送臺灣苗栗地方檢察署偵辦。

頭份警分局呼籲，民眾在防疫期間切勿隨意製造、散布或轉傳有關疫情的不實資訊，極可能使他人心生恐懼或影響疫情控制，警方對於此類行為絕對嚴查，不讓假消息，驚擾社會人心，請民眾勿因匿名發布而心存僥倖為之。

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