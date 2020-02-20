　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

苗栗縣山地管制全面解除　入山免辦許可證！部分登山路線仍要入園證

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲21日起，進入苗栗縣山區，將可不必申請入山證，也大大減緩警力繁忙的勤務。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲2月21日起，進入苗栗縣山區，將可不必申請入山證，也大大減緩警力繁忙的勤務。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

政府推動國家山林解禁政策，苗栗縣警察局於2019年10月召開「泰安鄉山地管制區調整或解除會議」，縣警局、苗栗縣原住民族事務中心、苗栗縣後備指揮部、保安警察第七總隊、農委會新竹林區管理處、黃月娥議員、泰安鄉地方代表等相關單位人員與會，並取得共識，決議山地經常及特定管制區全部解禁。

苗栗縣警局表示，縣內山地經常管制區包括泰安鄉中興、象鼻、梅園、士林村，特定管制區則為觀霧國家森林遊樂區周遭，經國防部暨內政部於2020年2月12日會銜公告解除泰安鄉山地管制區，自2020年2月21日生效開放後，將不必申請入山證，就可進入泰安鄉欣賞後山美景。

苗栗縣警局局長翁群能表示，泰安鄉雖解除山地管制區，依國家公園法規定，進入生態保護區應經許可，因此進入國家公園園區內雪山主峰、武陵四秀、雪劍、志佳陽、大霸、雪山西稜、聖稜、大霸北稜線等登山路線，仍必須向國家公園申請「入園證」。

翁群能強調，泰安鄉山地管制區自民國1958年開始，時至今日已逾60多年，時空背景及社會氛圍都已經改變，管制區內最後一個中興檢查哨於2016年3月22日撤除後迄今，地方治安並未受到影響，因此解除管制除能減少警察局同仁受理入山等多項勤務外，又能方便民眾進出泰安鄉並帶動觀光人潮，未來更能將警力投入山地鄉的治安維護，回歸警察經常性巡邏及刑案偵辦等勤務，有效打擊山老鼠及山坡地濫墾濫伐，防杜不法情事發生。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

►華夏公司捐贈自產300大桶漂白水　協助苗縣府作防疫

►疫情升溫「精神科」就診增多　醫師：恐慌、不了解是最大問題

ET快訊
劉真病危昏迷…加護病房狀況曝光　「媽媽陪病榻旁」現場警衛站崗
「最強奶媽」爆接客！網曬「開房資料照」抖秘辛　謝薇安反擊
劉真已裝葉克膜14天　續用增加痛苦…知情人：這幾天是關鍵
盡快同意東航載我們回家！滯湖北陳情書：別再堅持讓華航飛
快訊／德國酒吧爆2槍擊案！至少8死5傷　槍手身分數量不明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

層層檢驗處處安心　黃偉哲請民眾放心選購台南優良畜禽產品

警民合作急送暖　南警濟弱扶貧送愛心

苗栗縣山地管制全面解除　入山免辦許可證！部分登山路線仍要入園證

桃園男腳傷復發寒夜路邊哀號　警開車護送返家

完成國民外交添佳話　安定警助日籍男尋回手機及駕照

全國最大許厝港濕地復育有成　觀測到鳥種紀錄累計228種

萬美玲關心口罩產能？　經濟部長沈榮津：3/9單日產能破千萬片

中華商場重現汐止雍和園區　新北攜手群募平台保留拍攝場景

三重重陽派出所新廳舍落成啟用　侯友宜盼警民同心守護治安

單騎環島女摔傷！警伸援手助就醫　韓籍男友讚台灣警「棒！」

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

空間窄小？挑選多功能可折疊家具 6坪套房秒變寬敞「日式小清新風」

超有膽！新人歌手指定PK華晨宇　花花讚嘆「對手創作」很厲害！

鑽石公主號旅客「送車站就地解散」 日政府：已無感染風險...網全傻眼

期間限定！藏壽司北高雙店迎開幕　3種特別口味+金銀賞扭蛋快來試

層層檢驗處處安心　黃偉哲請民眾放心選購台南優良畜禽產品

警民合作急送暖　南警濟弱扶貧送愛心

苗栗縣山地管制全面解除　入山免辦許可證！部分登山路線仍要入園證

桃園男腳傷復發寒夜路邊哀號　警開車護送返家

完成國民外交添佳話　安定警助日籍男尋回手機及駕照

全國最大許厝港濕地復育有成　觀測到鳥種紀錄累計228種

萬美玲關心口罩產能？　經濟部長沈榮津：3/9單日產能破千萬片

中華商場重現汐止雍和園區　新北攜手群募平台保留拍攝場景

三重重陽派出所新廳舍落成啟用　侯友宜盼警民同心守護治安

單騎環島女摔傷！警伸援手助就醫　韓籍男友讚台灣警「棒！」

卡佩拉老鷹初登場等等　腳部傷勢恐再休兩周

上班族幻想閒汪「代排口罩」看板都做好　網笑翻：我會偷抱走

快訊／侯友宜當面建議陳時中：疫情指揮中心即刻啟動一級開設

台1月手機銷售稍回溫　GMS、切結書、疫情影響華為銷售額表現

不斷更新／味全龍首度交手悍將　吳俊杰對決索沙

連續抗疫17天...39歲民警「顱內大出血」離世！　生前遺願曝光惹淚崩

駁斥復工緩慢拖累首季營收季減45%　鴻海公告：海外廠區產能滿載

更新／德國水煙酒吧驚爆2槍擊案！　「8死5傷」槍手身分數量不明

貢獻台灣保險業15年！安聯人壽總經理林順才得「傑出企業領導人」首獎　獲總統接見

不斷更新／鑽石公主號2確診病逝！厚生勞動省：郵輪重症病患共29人

地方熱門新聞

高雄鳳山、 小港等4區　21日停水14小時

台東市公所辦健康講座及法紀宣導

假訊息　網路po文：員林家人肺炎

單騎環島女摔傷警助就醫　韓男友盛讚台灣警

安定警助日籍男尋回手機及駕照

年輕爸往生留下妻小6人　警結合善心人捐助

桃園立委萬美玲　關心口罩產能

等12年二林精機　通過環評審查

全國最大許厝港濕地　復育有成

口罩廠職災意外　勞工處將裁罰

林書豪哪裡人？國中段考題目挨轟

中華商場重現汐止雍和園區

母親的磅秤是傳家寶　農民失而復得含淚緊抱

即／女子小三通回台　居家檢疫失聯

更多熱門

相關新聞

影／瓦斯罐炸！男「肉身護童」20日轉院

影／瓦斯罐炸！男「肉身護童」20日轉院

苗栗縣苑裡22歲劉姓男子16日因瓦斯罐滾入火堆中，為避免正好路過的小朋友受傷，伸手去救瓦斯罐時發生爆炸，全身36％面積一、二度灼傷。劉男20日晚間已轉院到台中榮總燒燙傷中心，現在需要基金會等機構協助。

即／苗栗縣第二選區！徐志榮宣布當選

即／苗栗縣第二選區！徐志榮宣布當選

即／苗栗縣第一選區！陳超明宣布當選

即／苗栗縣第一選區！陳超明宣布當選

苗栗三義驚見小石虎屍體...死因待調查

苗栗三義驚見小石虎屍體...死因待調查

苗栗石虎保育地拍到「獵人持槍」

苗栗石虎保育地拍到「獵人持槍」

關鍵字：

入山證山地管制苗栗縣泰安鄉

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

北部女確診「平日路徑」曝光　病況嚴重

劉真被爆「手術中心跳停止」至今還在醫院！榮總醫生曝現況

北部人注意！女發病29天確診　急追感染源

吳宗憲認了「我知情」：集中全力量幫劉真　曝辛龍目前狀況

劉真已昏迷13天！經紀人凌晨改口「對外求助」

即／20歲饒舌新星「遭人槍殺」！2歹徒衝進屋就開槍

北部女沒出國確診　名醫：她一直沒符合通報定義

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

醫接觸白牌運將遭攻擊　女兒心疼

停課標準拍案！1校2例即全校停課

劉真病危原因曝光！　動心臟瓣膜手術「心跳停了」

好市多驚見滅菌神水！她秒買：好大一瓶

小彬彬三婚想生　前妻祝多子多孫

快訊／再添一例新冠肺炎！北部60多歲女性「2年沒出國」

河正宇「否認濫用藥物」網不信！急曝證據保清白

更多

最夯影音

更多
麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉
小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面