台版小棉堡變菜市場…網美「捲起褲管嗨戲水」！　當地人怒：那是生態保護區

▲場面十分熱鬧歡樂，魚好可憐。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

為了拍美照攀爬藝術品、踩壞花田等事件層出不窮，近日台中又發生網美秘境變菜市場悲劇。一名網友在IG看到，最近很多人都會到「台版小棉堡」拍照打卡，於是開了很遠的車到此地朝聖，結果一到現場瞬間傻眼，人山人海的景象簡直像在園遊會。

原PO在臉書社團「爆怨公社」貼出照片，位在台中烏石坑的「魚梯」確實和照片一樣美麗壯觀，不愧有台版土耳其棉堡的稱號，但他完全沒料到這秘境曝光後，大量遊客跑到這裡打卡、拍網美照，所有人都捲起褲管，開心地赤腳踩在水裡，還以為自己來到河邊溯溪。

請繼續往下閱讀...

▲沒有魚敢在這裡洄游了。（圖／翻攝自爆怨公社）



他無奈表示，原本只是想和美景拍張紀念照，為此還特地爬了一段山路，車子也停在很遠的地方，想不到跋山涉水而來卻是面對這種景象，「結果拍出來都是大家一起合照…」。

實際上，烏石坑雲梯並非設計給大眾戲水、拍照的景點，這是幫助魚類洄游生存的生態工程，水流從一層一層階梯傾瀉而下的模樣，就像是一座座小瀑布堆疊在一塊，看上去十分壯觀，但民眾似乎都忘了它的功用是「魚梯」，並非玩耍景點，一大群人赤腳在上頭拍照嬉戲，根本沒有魚敢出沒在附近。

網友回應，「這是破壞環境吧…要拍照也要有腦子帶著啊」、「 生態保護區..變這樣...唉！魚都無法繁衍了」、「我以為台灣人素質很高，原來最美的風景是人是這意思」、「有了FB...祕境變廢墟」。還有人發現，照片中的遊客幾乎都沒戴口罩，在這非常時期看了都心驚驚，「然後一人中標全部隔離14天」、「重點全部沒戴口罩，到底當初誰分享這種景點的。」

►偷偷分享少女秘密！