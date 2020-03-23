「我把自己關起來」清水警深夜突襲KTV…見螢幕歌詞「呼應防疫」：好巧！

▲台中清水警分局22日臨檢一間KTV時，湊巧看到民眾暫停的唱歌畫面寫著「我把自己關起來」。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲、陳羿妏／台中報導

面對新冠肺炎疫情升溫，台中市清水警分局22日晚間至沙鹿區、梧棲區針對轄內ktv、遊藝場、養生館等密閉場所實施臨檢，除了配合政府防疫政策，宣導業者做好防疫措施，更使用警用查詢載具M-Police同步新冠肺炎須居家檢疫、隔離人資料，其中臨檢一家KTV的過程中，包廂內的螢幕暫停畫面，剛好寫著「我把自己關起來」，湊巧呼應最近的防疫話題。

清水警分局表示，近一週內追蹤過2名居家檢疫者，違反規定外出購物，分局將蒐證資料送交民政單位，轉衛生單位依權責裁罰，目前警方會以M-Police立即查詢是否有居家檢疫或隔離對象，並持續實施重點臨檢，不讓檢疫和隔離對象趴趴走。然而，警方22日晚間臨檢，恰好看到KTV包廂內，民眾唱歌暫停的畫面，寫著「我把自己關起來」的歌詞，非常符合時事。

清水警分局長張啓祥提醒民眾，現在是國內防疫關鍵時刻，為避免社區大感染，維護國人身體健康，進而成功守住第二波疫情，請居家隔離或居家檢疫的民眾確實遵守相關法令規定，切勿心存僥幸，四處趴趴走，或涉足人潮聚集、易造成群聚感染的營業場所，除了當事人本身遭受重罰外，更可能增加群聚感染之風險。



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