疫情爆發仍多數不戴口罩！他分析歐美人想法　曝見解：不認為他們100%錯

▲防範新冠肺炎傳染，民眾紛紛戴上口罩。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

有鄉民日前在PTT的Gossiping板上問卦「為什麼WHO和英美都宣導不戴口罩？」話題吸引另一名網友回文，「直到前陣子，我也是覺得歐美不戴口罩很智障」，但疫情爆發，歐美人仍堅持不戴口罩，讓他心態開始轉變，從瞧不起便好奇，並在文中分享他的見解，「我自己之後還是會戴，只是覺得不要100%認為歐美人就是錯的。」

這位網友回文表示，他一開始也覺得歐美人不戴口罩很智障，但隨著疫情爆發、越來越嚴重，歐美人還是堅持不戴口罩，「這顯然已經不是『懶』或『固執』，而是他們打從心裡覺得，健康的人戴口罩是沒用的。」這讓他的心態從瞧不起變好奇，好奇為什麼歐美的教育是這樣子。

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「根據人生經驗，堅信人家是錯的、自己100%是對的，這是件很糟糕的事」，但原PO認為，歐美在觀念上通常比較先進，且疫情至今，很多醫生也是宣導健康的人不用戴，讓他更想試著理解歐美人的想法。

▲儘管疫情爆發，很多歐美人還是不戴口罩。（示意圖／Pixabay）

原PO接著分享他對歐美人觀念的認知，「病毒本身是不會在空氣中傳播的，而是透過飛沫散播，另個人接觸到病毒、再接觸到口鼻。在這種情況下，生病的人一定要戴口罩、避免飛沫，但健康的人戴了沒用，頂多只能避免生病的人直接對你臉上咳嗽」，另外也有人說，戴了口罩，手會去摸口罩，接觸臉部的機會反而更多。

這位網友表示，他並沒有覺得歐美觀念就是對的，「我只是覺得，他們未必一定是錯的，我覺得戴一定比不戴好 1>0，但效果可能遠遠沒有我們想的顯著。」至於有人說醫護都要戴口罩、為什麼一般人不用，他覺得這是接觸率的問題，「他們需要更高的防護，不然為什麼我們在路上不戴N95、不穿防護衣？」

最後原PO直說，有可能口罩其實沒有大家想的這麼有效，「但我們很難去相信這件事，因為我們的教育就是『不戴口罩你會吸入病毒』，這樣的想法已經深深存在我們腦中。」他說自己之後還是會戴口罩，但不會100%認為歐美人是錯的，而且這樣的狀況也可以趁機觀察，歐美人是否能在不戴口罩下止住疫情。

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