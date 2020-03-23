張上淳家世背景曝光「全家台大醫」　網揭超關鍵因素：太強大

▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／記者李毓康攝）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，中央流行疫情指揮中心2月23日即宣布，醫事人員除「申請核准」外不得出國，專家諮詢小組召集人張上淳的兒子卻被踢爆疫情間出國玩樂，本人也發出道歉聲明。有網友發現張上淳一家可謂醫師世家，好奇「有沒有台大醫學系的後代也容易是台大醫學系的八卦？」

原PO在PTT上以「台大醫師的下一代也是台大醫師的八卦？」為題發文，表示「張上淳教授，台大醫院副院長，妻子胡芳蓉教授也是台大醫院前副院長，台灣眼科權威；張上淳教授與胡芳蓉教授育有二子，一家四口都是台大醫學系畢業；張上淳教授的爸爸，以及胡芳蓉的外公、爸爸與大哥，也都是台大醫學系校友…有沒有台大醫學系的後代也容易是台大醫學系的八卦？」

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話題一出掀起熱議，網友紛紛留言表示，「基因強大」、「階級複製，88從小教他如何唸書考醫科」、「基因加階級」、「基因還是主因素」、「是呀，醫生的子女常常也是醫生，然後兄弟姊妹、配偶都醫生」。

也有網友直言，「正常啊，教育本來就從家教開始的」、「醫科父母指導有差，考試經驗傳給子女」、「強到爆的家族，但錯了還是該道歉」、「當他們的小孩壓力應該很大吧」、「怎麼跟他們拚，從小請頂尖家教，送出國」、「台大醫的門檻，光是努力沒天份不可能」。