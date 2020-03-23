　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

張上淳家世背景曝光「全家台大醫」　網揭超關鍵因素：太強大

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲張上淳。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／記者李毓康攝）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，中央流行疫情指揮中心2月23日即宣布，醫事人員除「申請核准」外不得出國，專家諮詢小組召集人張上淳的兒子卻被踢爆疫情間出國玩樂，本人也發出道歉聲明。有網友發現張上淳一家可謂醫師世家，好奇「有沒有台大醫學系的後代也容易是台大醫學系的八卦？」

原PO在PTT上以「台大醫師的下一代也是台大醫師的八卦？」為題發文，表示「張上淳教授，台大醫院副院長，妻子胡芳蓉教授也是台大醫院前副院長，台灣眼科權威；張上淳教授與胡芳蓉教授育有二子，一家四口都是台大醫學系畢業；張上淳教授的爸爸，以及胡芳蓉的外公、爸爸與大哥，也都是台大醫學系校友…有沒有台大醫學系的後代也容易是台大醫學系的八卦？」

請繼續往下閱讀...

話題一出掀起熱議，網友紛紛留言表示，「基因強大」、「階級複製，88從小教他如何唸書考醫科」、「基因加階級」、「基因還是主因素」、「是呀，醫生的子女常常也是醫生，然後兄弟姊妹、配偶都醫生」。

也有網友直言，「正常啊，教育本來就從家教開始的」、「醫科父母指導有差，考試經驗傳給子女」、「強到爆的家族，但錯了還是該道歉」、「當他們的小孩壓力應該很大吧」、「怎麼跟他們拚，從小請頂尖家教，送出國」、「台大醫的門檻，光是努力沒天份不可能」。

ET快訊
劉真22日22時22分病逝　禮儀師驚「數字都22」：也許是她
劉真榮總搏命45天血淚史！對外稱「只是健康檢查」..裝葉克膜
北榮：劉真22日晚間22時22分過世　開顱減壓未見起色
辛龍「手寫信送走劉真」　悲痛感謝醫院努力
Line大當機！中華電信用戶受影響　PTT淚喊：訊息傳不出去
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園女求外送哥代墊餐費並「主動留Line」　他隔日嘆人心醜陋...硬起來喊告

「我上週就說劉真靈魂已脫離1/3」　鄉民怒譙命理師沈嶸：不要再消費人家了

咖啡廳群聚恐成防疫破口！台大：人跟人間距從1公尺拉到2公尺

傳15航班載到確診個案「幾乎天天有」　華航：相關問題無法回覆

疫情狂燒「外配媽取消飛娘家」等不到外公最後一面！他心疼一比…氣炸了

快訊／Line當機了！中華電信用戶受影響　PTT淚喊：訊息傳不出去啊

影／吳斯懷改口：共機繞台「持續性當然是挑釁」　

張上淳家世背景曝光「全家台大醫」　網揭超關鍵因素：太強大

18萬人預購口罩沒繳費！網實算出「21天流程」…揭關鍵原因：忘記也合理

北榮：劉真22日晚間22時22分過世　開顱減壓未見起色

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」　謝國樑開砲：盡早離開立法院

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

耳朵福利！小宇開直播「根本演唱會」　蕭敬騰線上點歌..「你會害我被罵XDD」

「大陸製造」產品有新冠病毒？耿爽：說這話的別戴陸製口罩！

池錫辰做PPT！趙炳圭救援「像在教爺爺」　想要存照片..劉在錫擺出手勢：秋醬～

桃園女求外送哥代墊餐費並「主動留Line」　他隔日嘆人心醜陋...硬起來喊告

「我上週就說劉真靈魂已脫離1/3」　鄉民怒譙命理師沈嶸：不要再消費人家了

咖啡廳群聚恐成防疫破口！台大：人跟人間距從1公尺拉到2公尺

傳15航班載到確診個案「幾乎天天有」　華航：相關問題無法回覆

疫情狂燒「外配媽取消飛娘家」等不到外公最後一面！他心疼一比…氣炸了

快訊／Line當機了！中華電信用戶受影響　PTT淚喊：訊息傳不出去啊

影／吳斯懷改口：共機繞台「持續性當然是挑釁」　

張上淳家世背景曝光「全家台大醫」　網揭超關鍵因素：太強大

18萬人預購口罩沒繳費！網實算出「21天流程」…揭關鍵原因：忘記也合理

北榮：劉真22日晚間22時22分過世　開顱減壓未見起色

Lisa、楊丞琳都愛小喇叭牛仔褲！選對版型超顯瘦　嬌小女也能拉高九頭身

桃園女求外送哥代墊餐費並「主動留Line」　他隔日嘆人心醜陋...硬起來喊告

加拿大總理首提「參考台灣作法」！　追蹤疾病傳播

辛龍結婚6年承諾「隨時都找得到我」　劉真生前曝尪私下貼心舉動：他都沒變過

不斷更新／大馬11人染疫病逝　敘利亞爆首例「20多歲女性確診」

「我上週就說劉真靈魂已脫離1/3」　鄉民怒譙命理師沈嶸：不要再消費人家了

亞馬遜傳歐洲5名員工確診！　義大利和法國官網暫停接收非必要商品訂單

雲林幼兒園旁空地大量棧板突起火　　黑煙直竄雲霄學童緊急疏散

不斷更新／加州爆「囚犯染疫」首例！川普預告3月底「決定美國防疫路線」

「每天起床都在為劉真祈福！」阿Ken見不到最後一面：很難過

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

「紐約－台北－武漢」　上千陸生想來台灣轉機：求求了

全台169例分布曝光：雙北各43　7縣市維持0確診

Line當機了！中華電信用戶受影響

明高溫「暴跌10°C」地區曝

爆最新威脅！　陳時中揭「3本土個案」感染源不明

搶救46天！劉真傳病逝享年44歲　北榮回應了

兒出國父被罵…「醫師中肯文」1.2萬人讚爆！

阿聯酋航空3/25起停飛大部分客運航班

又一縣市破蛋！　全台153例分布曝光：雙北各40最多

即／4人群聚感染　中研院晚間回應了

環保署員工遊埃及確診！

奎寧可治新冠肺炎？陳時中：若有效台灣能生產

張上淳出國兒道歉　周玉蔻力挺

逢甲宿舍變身「北歐風豪宅」！六星級裝潢曝

更多熱門

相關新聞

加拿大拒參加奧運　暴龍記者讚負責

加拿大拒參加奧運　暴龍記者讚負責

就在國際奧會(IOC)主席巴赫(Thomas Bach)23日公開表示，將在4周後決定是否延期舉辦東京奧運後，加拿大奧委會也發出強硬聲明，若是本屆奧運不延期，他們將拒絕派出任何運動員去參加。暴龍資深隨隊記者史密斯(Doug Smith)大讚這是負責任與明智的決定，希望更多國家跟進來「喚醒」愚蠢的國際奧會領袖。

8成企業聘僱成本因疫情增加　104供企業線上打卡系統

8成企業聘僱成本因疫情增加　104供企業線上打卡系統

海外國人沒口罩　吳釗燮也擔心：我兒子也在外面

海外國人沒口罩　吳釗燮也擔心：我兒子也在外面

法國進入緊急狀態　首位醫師救人病逝

法國進入緊急狀態　首位醫師救人病逝

體育署長：奧運不延後我都如期參加

體育署長：奧運不延後我都如期參加

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19張上淳中央流行疫情指揮中心台大醫學系醫師世家世界疫情

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／劉真等不到心臟病逝！　享年44歲

劉真撒手留4歲女兒⋯住院前寫下最後祝福

KTV臨檢！侯友宜：偷跑我一定重罰100萬

「紐約－台北－武漢」　上千陸生想來台灣轉機：求求了

辛龍、劉真「8年甜蜜約定」失守！

辛龍「手寫信送走劉真」

辛龍「換不回劉真生命」崩潰

南韓「N號房事件」74少女淪性奴

武漢出現多名無症狀感染者　0確診原因曝

口罩飆漲一片萬元　西班牙衛生部長哽咽

全台169例分布曝光：雙北各43　7縣市維持0確診

Line當機了！中華電信用戶受影響

明高溫「暴跌10°C」地區曝

台中工廠惡火奪3命　老闆悲率員工上香

韓流退燒　「挺韓主播」王又正下場曝光

更多

最夯影音

更多
林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷
Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面