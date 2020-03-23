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台中工廠惡火3死！老闆回火場上香「看最後一面」　同事見屍崩潰

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▲▼台中工廠惡火3死！工人受困2樓宿舍　尋獲時明顯死亡。（圖／記者白珈陽攝）

▲鑑識人員帶3名移工上二樓看死者最後一面，現場泣不成聲。（圖／記者白珈陽攝）

記者柯沛辰、白珈陽／台中報導

台中大肚區文昌路一處鐵皮工廠22日晚間火警，導致3名男性移工喪生。火勢撲滅後，外籍同事接獲噩耗，跟著鑑識人員上樓查看死者最後一面，隨後陳姓老闆帶領10多名員工祭拜亡者，眾人泣不成聲，現場氣氛哀戚。

台中市消防局晚間6點38分接獲民眾報案，指文昌路三段一處金屬加工廠發生火警，立即派遣大肚、龍井、犁份、沙鹿、工業區分隊及第四大隊出動救援，一共20車40人。

警消到場後，確認現場為2層樓鐵皮連棟建築，2樓陷入火海，有3名外籍移工受困，立即部署水線入室搜救，無奈3人被尋獲時已明顯死亡，因此未送醫。經初步調查，3人都是合法移工，分別為24歲黎姓、25歲鄧姓及阮姓男子。

▲▼台中工廠惡火3死！工人受困2樓宿舍　尋獲時明顯死亡。（圖／記者白珈陽攝）

▲老闆在現場設置祭拜香案。（圖／記者白珈陽攝）

據悉，工廠2樓是移工宿舍，有客廳及3間臥室，燃燒面積達60平方公尺，初判就是起火地點，但設有防盜鐵窗，反而阻礙逃生及救援。至於是不是員工偷抽菸，或是手機充電發生意外，有待火調科人員進一步釐清。

附近鄰居表示，老闆平時很照顧員工，也會帶大家一起去吃飯。如今發生憾事，陳姓老闆低調不願多談，僅帶領10多名移工祭拜致意。期間有些人悲痛不已，頻頻拭淚，還有人蹲坐在路邊不發一語，氣氛沉重。

▲▼台中工廠惡火3死！工人受困2樓宿舍　尋獲時明顯死亡。（圖／記者白珈陽攝）

▲老闆率員工現場上香，氣氛哀戚。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台中工廠惡火3死！工人受困2樓宿舍　尋獲時明顯死亡。（圖／記者白珈陽攝）

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