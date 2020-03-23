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網瘋打卡女神系飲品！吃茶三千「青檸雪芙」限時送客製人像畫

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▲茶飲界精品品牌–吃茶三千，今年春夏推出女神系飲品「青檸雪芙」。（圖／吃茶三千提供）

▲吃茶三千新品「青檸雪芙」系列含豐富維生素C。（圖／HAN食計 (h_a_n.7)）

記者胡至欣／台中報導

氣溫回暖，飲料業者也跟著動了起來！茶飲界精品品牌–吃茶三千，今年春夏推出女神系飲品「青檸雪芙」，內含豐富維生素C、入口即帶有天然果香，外以「我自信！我驕傲！」為主題，為全系列新品塑造人物個性，內外兼具再掀一波打卡瘋潮！

▲茶飲界精品品牌–吃茶三千，今年春夏推出女神系飲品「青檸雪芙」。（圖／吃茶三千提供）
▲「青檸雪芙」系列主打4款新品、4種風格。（圖／吃茶三千官方粉絲團）

「青檸雪芙」系列主打4款新品、4種風格，向所有為生活而努力的女孩、女人們致敬，包括：

酷帥個性女「青檸芬朵西」，是採用100%新鮮生乳加純蔗糖熬製而成、天然無添加的特濃牛乳，搭配來自台灣屏東九如的青檸原汁，融合出獨特酸甜清爽風味。

開朗熱情女「青檸雪芙百香」則以青檸芬朵西為底，再加上百香鮮果，喝得到顆顆果粒，口感豐富多層次。

氣質女孩「青檸雪芙奶霜」是青檸芬朵西加上香草冰淇淋，喝起來更香甜，還會散發清爽尾韻。

不服輸女孩「青檸雪芙芒果」同樣以青檸芬朵西為基調，配上芒果果露，青檸酸交錯芒果甜與生乳奶味，提前感受夏天的滋味。

▲茶飲界精品品牌–吃茶三千，今年春夏推出女神系飲品「青檸雪芙」。（圖／吃茶三千提供）
▲吃茶三千特別與插畫家合作推出人像素描快閃計畫。（圖／吃茶三千官方粉絲團）

歡慶女神系新品上市，吃茶三千特別與插畫家合作推出人像素描快閃計畫，第一波活動獲得熱烈迴響後，吃茶三千宣布免費好康再加碼，凡於 3/28 至 4/5 到台灣概念店購買任一青檸雪芙系列飲品，即可享現場預約插畫師繪製專屬明信片，愛嚐鮮的手搖飲控可別錯過了！

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