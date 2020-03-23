網湧入臉書打氣！3年前「甜蜜全家福」惹淚　辛龍十指緊扣劉真...一手抱女兒

▲辛龍不離不棄在愛妻身旁照顧。（圖／翻攝自劉真臉書、東森提供）

記者周亭瑋／綜合報導

「國標舞女王」劉真22日深夜22時22分於北榮病逝，享年44歲，留下老公辛龍及年僅4歲的女兒霓霓。消息震驚各界，藝人好友們紛紛發文哀悼，大票網友也湧入辛龍臉書，轉發最後一則貼文，表示心痛不捨之情，同時亦有許多人獻上安慰。

劉真本身有心臟主動脈瓣膜狹窄的宿疾，仍希望再生個兒子的她，因醫師評估心臟狀況不適合生產，於是今年2月初接受手術。

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原以為只是簡單的心臟手術，未料過程中劉真突然心跳停止，才裝上葉克膜搶救，留院觀察整整1個月。後來她裝上心室輔助器，出現腦部自發性出血狀況，直到4日做開顱手術，不幸最後未能撐過難關，經北榮證實她在22日病逝，享年44歲。

▲辛龍當時一手緊牽愛妻，另一手抱著女兒，展現老爸力。（圖／翻攝自臉書／辛龍）

消息曝光後，網友們紛紛轉發辛龍3月期間，在臉書幫劉真集氣的文章，直呼「身為人夫，我紅了眼眶」、「看了好難過」、「失去了劉真老師，我想辛龍大哥心裡的苦一定無法言語形容，...希望辛龍大哥能早日走出心中苦痛，劉真老師一定也捨不得看著你因為她離開而崩潰，你還有你們的寶貝要照顧著，加油」。

翻開2017年，辛龍在臉書曬出的機場全家福，當時他一手抱著女兒，另一手則與劉真十指緊扣，幸福溢於言表，如今天人永隔，大家都不勝唏噓。

另外，家屬透過院方表示，這段時間感謝各界對劉真老師的關心與鼓勵，無法充分說明聯繫頗多失禮，懇請諒解並致上誠摯歉意，對於醫療團隊努力家屬也表達感恩之意。

▼劉真22日病逝於北榮。（圖／翻攝自臉書／劉真）