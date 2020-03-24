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別再一時爽出國！　「黃金12猛漢」裸上身拚防疫：亂跑就找你蕉流

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▲▼ 防疫期間母湯亂跑 。（圖／台灣迷因授權引用）

▲ 防疫期間母湯亂跑啊！（圖／台灣迷因授權引用） 

記者張嘉晏／綜合報導

新冠肺炎延燒，除了政府宣導的防疫措施外，網路上也流傳著許多有創意的宣傳影片，讓人留下深刻印象，提醒大家做好防疫工作。有網友近日就投稿一支「黃金12猛漢」的影片到粉專「台灣迷因 taiwan meme」，用逗趣的方式要大家別再亂跑，否則就會被「找出來蕉流」。

只見影片中，10位裸著上身的外國猛男前放了一段「防疫標語」，他們跟著影片拍攝者用中文念出「出國一時爽，全家火葬場，防疫期間，母湯亂跑，亂跑，就找你蕉流！」隨後便跟著音樂隨興起舞，畫面相當吸睛。

請繼續往下閱讀...

而粉專還在留言處「警告」日前偷跑去東區夜店OMNI的居家檢疫男，「我們這裡有12個加起來超過360cm的在找你喔！」

據悉，匿名聊天軟體「WooTalk」上先前曾出現一段對話，其中一方先是詢問對方性別「小哥還是小姐」，沒想到對方卻突然回覆「黃金12猛漢想約你出來蕉流蕉流」，頗具暗示的一句話也隨之在網路上引起一陣轟動和流行。

其他網友則是笑暈表示「這只有10隻猛漢而已」、「母湯亂跑小心被蕉流」、「這不行啦！很多人其實是想蕉流的」、「不要火葬場啦，全家火神山」、「這蕉流，會死」、「小心不要亂出國」。

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