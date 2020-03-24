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Uber Eats推「Eats挺你」台灣計畫　供25,000份免費餐點給防疫、醫護人員

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▲▼Uber Eats將提供25,000份免費餐點給防疫、醫護人員。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats將提供25,000份免費餐點給防疫、醫護人員。（圖／Uber Eats提供）

記者邱倢芯／台北報導

Uber Eats今（24）日表示，有感於新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，各種困境與不確定性籠罩全台，將針對醫護專業人員、餐廳業者、合作外送夥伴及平台用戶，推動一系列支援計畫，盼盡己力，與台灣社會一同渡過這個艱困時期。

即日起，Uber Eats與醫療院所合作，提供25,000份免費餐點給無私的防疫與醫護人員，希望藉以健康與優質的餐點支援抗疫最前線，感謝他們日夜輪班守護台灣民眾的健康。

Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，自疫情爆發以來，Uber Eats不斷與餐廳及外送夥伴密切了解現況，以期提供夥伴們適切的協助。身為平台上18,000家餐廳的堅實合作夥伴，Uber Eats 深知外送服務能夠為餐廳開創額外營收來源，因此推出「Eats挺你」支援台灣計畫，Uber Eats 除了持續不間斷以廣宣資源為現有合作餐廳夥伴刺激單量，也挹注額外資源，協助5,000家中小型餐飲業者享免平台上架費，加速加入餐飲外送服務行列，開拓更多業績來源。

另外，為了落實防疫，Uber Eats 已於全球推出「無接觸」外送服務App新功能，讓消費者可在結帳時一鍵選擇將餐點「放在門口」或「放在大廳」，減少非必要的接觸。而LINE Pay付款選項也即將100%到位，已陸續於台灣Uber Eats App上線，成為信用卡及Apple Pay支付以外的非現金交易新選擇。

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