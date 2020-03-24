力拚國際化！　台北「最高學府」培養跨領域斜槓人才

▲台北最高學府文化大學，自由多元的學風有超過130個社團，為了培養學生的國際視野，還編列600萬預算，要送300位文大生到全世界出國交換和留學。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者鍾欣妍／採訪報導

等到音樂一下，好幾名熱舞社學生舞力全開，在學校天台自信熱舞，搭上陽明山景色，展現年輕活力！台北市「最高學府」文化大學海拔410公尺，自由多元的學風，造就有超過130個主題社團，不只重視文化涵養傳承，還要拚國際化。

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▲▼學風自由多元的文化大學，有熱舞社(上圖)、合唱團(下圖)等超過130個主題社團。（圖／記者張凱喨攝）

文化大學校長徐興慶表示，為了幫助學生接軌國際，大三、大四學生可以出國留學和交換，至少半年到一年，「我已經特別編了600萬預算，準備送300位在學生到全世界，目前本校有405所姐妹校遍佈全球，這裡面兩萬塊獎學金當然不夠，所以一年級、二年紀的新生，我們鼓勵他每個月存錢大概存2千塊，經濟不利的學生有五萬塊的補助，也是幫助他出國。」

▲文化大學校長徐興慶已編列600萬預算，讓大三、大四學生可以到405所姐妹校出國留學和交換。（圖／記者張凱喨攝）

文化大學廣告學系第31屆畢展年度歌曲《AI know》，輕快曲風大走洗腦路線，從詞曲、拍攝到行銷宣傳操作，都是由廣告系學生一手包辦，透過畢展的產學合作，展現四年所學，證明職場即戰力。

▲文化大學廣告系學生每年透過畢展的產學合作，替廣告主設想線上、線下活動，積極搶攻媒體版面，近三年曝光超過300則。（圖／記者張凱喨攝）

文化大學廣告學系系主任鈕則勳強調，系上最大特色就是學生具備即戰力，每年畢展都以亮眼的行銷宣傳操作，搶攻媒體版面，並帶動網路聲量，近三年媒體版面曝光已經有超過300則新聞，「我們每年都有10個產業界的案子，同學就會透過任何可能的創意發想的方式，使盡洪荒之力，去不斷的幫廣告主去設想線上跟線下相關的活動。」

▲因應全球健康促進潮流，文化大學101年成立運動暨健康促進學系，受到國家衛生福利部國民健康局的認證，將培養長照2.0的運動專業指導人員。（圖／記者張凱喨攝）

因應全球健康促進潮流，文化大學也在101年成立運動暨健康促進學系，教室裡學生手拿寶特瓶，又是抬手又是抬腿，示範居家健身操。

文大運動暨健康促進學系系主任蘇俊賢指出，大部分課程偏實務應用，與產業合作力度非常強，「因為現在三軍總醫院已經在規劃所謂的運動治療中心，第一個合作對象就是文化大學運動暨健康促進學系。受到國家衛生福利部國民健康局的認證，也就是說我們可以培養長照2.0的運動專業指導人員。」

▲文化大學位在陽明山上，海拔410公尺是台北「最高學府」，同時也要做國際人才培育搖籃。（圖／記者張凱喨攝）

除了加強專業領域，文化大學為了打造多元學習管道，積極盤點系所資源，推動12學分必修跨領域專長課程，創造跨領域斜槓機會，強化就業競爭力，歡迎優秀學子加入文化大學的行列。