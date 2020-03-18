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大學「個人申請」5.5萬名額　考生限申請6校…23、24日網路報名

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▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲甄選會於23日起開始受理大學「個人申請」入學報名。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學甄選入學委員會將於23日起開始受理109學年度大學「個人申請」入學報名。今年有69所大學共計有2,154個學系組參與招生，招生名額總數為55,267個、離島外加名額268個、原住民生外加名額3,272個。考生可參閱招生簡章或至甄選會網站查詢。

甄選會提醒考生，個人申請繳費期間為20日起至3月24日下午5時止。每一考生申請校系數以6校系為限，每一校系報名費為100元（須一次繳足欲申請校系數的金額，不得分次繳納。低收入戶考生報名費全免優待，中低收入戶考生第一階段報名費減免60%）。報名期間將從23日至3月24日每日上午9時起至下午9時止，一律採用網路報名，為避免網路塞車請儘早上網報名。

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▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲今年有69所大學共計有2,154個學系組參與招生，招生名額總數為55,267個。（圖／記者林敬旻攝）

甄選會說明，報名參加「個人申請」招生的每一位考生，皆應至甄選會網站，自行設定個人專屬密碼。本組密碼係為報名、應屆畢業生查詢在校成績證明、篩選結果(及分發結果)查詢、上傳審查資料、登記志願序等系統所需輸入的證號，請妥善保管，切勿將密碼告知他人。

甄選會表示，有報名學測的高中應屆畢業生，其高一至高三上五學期的在校成績證明PDF檔，已經由所屬高中(職)學校統一上傳至甄選委員會。嗣後，考生若通過第一階段學測、英聽、術科成績篩選，於進行網路上傳審查資料時，就不需上傳在校成績證明。

甄選會將於20日至26日每日上午9時至下午9時，開放「高中(職)在校成績證明」查詢系統，考生若於系統內查詢的學業成績有誤，應立即向甄選會反應。查詢截止日後，成績證明將直接匯入大學個人申請第二階段審查資料上傳系統，不再受理更正。

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