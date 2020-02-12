榮耀華岡！亞錦賽MVP劉致榮：讓更多人知道「我來自台灣，來自文大」

▲文大表揚彭誠浩董事、亞錦賽MVP劉致榮 。（圖／中國文化大學提供）



圖、文／中國文化大學提供

文大彭誠浩董事因對棒球的貢獻獲日本政府頒贈「旭日小綬章」，去年在亞錦賽投出火球技驚四座並榮獲MVP的文大棒球隊選手劉致榮，近日即將赴美加入波士頓紅襪隊。中國文化大學校長徐興慶今天頒贈兩人榮譽獎座，表彰兩人對台灣棒球的付出，並感謝他們榮耀文大。

徐興慶校長致詞表示，彭董事是文大校友，他將近一甲子對於文大棒球發展的熱心，推升到全中華民國棒球的發展甚至亞洲棒球的發展，並讓全亞洲、甚至是全世界的人看到台灣棒球的發展，站在文大的立場來看，這是很高很高的榮耀。

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▲文大表揚彭誠浩董事、亞錦賽MVP劉致榮 。（圖／中國文化大學提供）



彭誠浩董事致謝詞時表示，他受到旅日棒球巨星王貞治感召，熱愛台灣、熱愛棒球，對於棒球的奉獻也絕對是無怨無悔。他也希望文大所有選手能夠繼續努力以文大為榮，以發展台灣棒球揚名國際為使命。

劉致榮即將於20日赴美加盟美國職棒波士頓紅襪隊，文大特別製作「出色」琉璃獎座，希望他能再接再勵、揚威海外。劉致榮說，他很開心能夠進來文大這個大家庭，很謝謝教練相信他對自己的控管能力，讓他能夠突破自己、然後幫助學校，也謝謝教練的信任讓他可以得到美職的合約。

劉致榮表示，赴美之後絕不會忘記前一年的努力，並會繼續保持對棒球的熱愛，讓更多人知道，「我是來自台灣，來自文化大學」。