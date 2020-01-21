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東京奧運主場館設計人　隈研吾教授現身文大「華岡大講堂」

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記者康心禹／綜合報導

中國文化大學10日邀請2020東京奧運主場館設計者隈研吾來到體育館「華岡大講堂」，以「森林時代」為題發表演講。隈研吾教授指出，曾經來過台灣十多次，首次參觀陽明山國家公園，離台北這麼近，又有這麼美的自然景觀，還有溫度很高的溫泉，在世界是極為少見的，若能有一個特殊的建築，將在建築界創造奇蹟。

在徐興慶校長、陽明山國家公園管理處劉培東處長力邀之下，隈研吾教授也允諾未來希望有機會能與台灣一起努力，為陽明山留下最具典範的建築作品。

隈研吾教授在演講中展現近兩百張照片，介紹他在世界各地建築作品的風格與特色，每一個作品均引用當地環境媒材，尊重人文、自然和諧共存的概念，創造人與自然共存的建築設計理念，為當地注入一股清流。

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▲隈研吾教授到文大「華岡大講堂」演講。（圖／文化大學授權提供，下同）

▲隈研吾教授到文大「華岡大講堂」演講。（圖／文化大學授權提供，下同）

隈研吾教授說，教育很重要，唯有代代相傳建築教育的觀念，才能創造更尊重大自然的建築作品，他每一次作品都會以著作方式呈現，將其建築的理念與精神，透過著作闡述發揚，更是他尊重自然的呈現。他還說，雖然工作很忙碌，但通常會在飛機上或工作閒暇時，將建築作品理念寫下來，也一定每年會出版一本建築著作，交代每一棟建築的理念與創作意義。

「把人與大自然關係找回來。」隈研吾教授解釋，曾經為巴黎設計車站，既須保存既有的開放空間，又須營造川流不息流動的感覺，並能兼顧該車站原先文化歷史意義，因此，透過穿透性的陽光與木質材料連結車站與地方文化的意義，而在蘇格蘭的海灣地方博物館，則是取材玄武岩，以石頭造景融合海灣，讓博物館更具歷史與地理意義。

隈研吾教授說，自己的每一件建築物都是依環境、歷史，人文，取材於當地的環境媒材，鄰近海灣取材玄武岩、鄰近森林則取材木質，更融合於當地的歷史文化，這是他對大自然的尊重與敬畏，面對311大地震與海嘯，讓他更深知尊重大自然的重要性，唯有順從大自然，摒棄破壞自然的各種建設，才能與自然長存。

▲▼東京奧運主場館設計人，隈研吾教授現身文大「華岡大講堂」。（圖／文化大學授權提供）

隈研吾教授也特別舉台灣知名品鳳梨酥品牌「微熱山丘」位於日本南青山的甜點店表示，他就是使用天然素材表現建築之美，木條交雜呈現漂亮線條，不使用鋼筋水泥，建築風格就是隈式「弱建築」理念，被當地盛譽該設計為「療癒系建築」。

徐興慶校長說，隈研吾教授設計的建築，追求的是一種平實簡約的美感；面對大自然，更顯得「謙遜」，與近年來重視外型勝於功能的建築風格截然不同，使用的建材樸實低調、呈現的空間單純簡捷，卻能讓人心靈沉靜愉悅，這種簡單無華之美，對於汲汲營營的現代人來說，更是另一場尊重自然的學習之旅。

徐興慶說，文大傾力邀請東京大學教授隈研吾蒞校演講「森林時代」，並與陽明山國家公園管理處劉培東處長、建築師劉培森、文大環境設計學院院長楊松齡對談，就是希望讓更多國人了解隈研吾的人文思考與建築風格，尤其與文大正在力推的「陽明山學」，希望善盡當今大學的社會責任以及與社區共榮意識相互結合，進而將整個陽明山地區的景緻、人文、特色等，提升至另一展新境界。

▲▼東京奧運主場館設計人，隈研吾教授現身文大「華岡大講堂」。（圖／文化大學授權提供）

楊松齡院長則介紹了隈研吾教授在台灣的幾個建築設計特色，例如花蓮迴瀾星巴克白色貨櫃門市，台北的白石畫廊、新竹南園的「風檐」等等，都在台灣各地吸引眾多目光及朝聖粉絲。

劉培森建築師則提到，隈研吾教授的設計思維注重跟自然和諧關係、呼應當地文化及建立當地歷史的連結，如同藝術家一樣，選擇每一個建設案，不分大小，堅持想法，才能開創新的建築風格。

陽明山國家公園管理處劉培東處長說，國家公園以守護自然與環境為主，這一年開始與文化大學合作，透過找回記憶裡的溫泉，重新定義陽明山溫泉小鎮新里程碑，就是希望尊重自然與美景。

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